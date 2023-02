Sport :: 2023. február 3. 16:33 ::

Lengyel miniszter: negyven ország koalíciója bojkottálná értelmetlenné az olimpiát, ha orosz és fehérorosz sportolók rész vehetnek

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elítélte, hogy Ukrajna a jövő évi, párizsi nyári játékok bojkottjával fenyeget - írja az MTI.

A szervezet szerint ez támadás az ötkarikás mozgalom alapjai és az általa képviselt elvek ellen.

"Nagyon sajnálatos, hogy ilyen korai szakaszában hagytuk ezt a vitát eszkalálódni" - közölte a NOB, hangsúlyozva, hogy egyelőre még nem is vitatták meg az orosz, illetve fehérorosz útlevéllel rendelkező sportolók semleges színekben való indulását, tehát még döntés sem született erről.



Korábban a 2022-es pekingi téli olimpiát fenyegették, illetve sújtották "diplomáciai bojkottal", ki is akasztották a komcsi kínaiakat, most szintet lépnének, és a párizsi eseményt büntetnék, ha "rossz" sportolók is részt vehetnek... (grafika: Luo Jie / China Daily)

Az Ukrán Olimpiai Bizottság ezzel együtt pénteken rendkívüli közgyűlést tart, melyen várhatóan szóba kerül a lehetséges bojkott kérdése is.

"A bojkott sérti az Olimpiai Chartát, amely kötelez minden nemzeti olimpiai bizottságot a részvételre és sportolók delegálására" - áll a NOB állásfoglalásában, amelyben hangsúlyozza: a korábbi bojkottok sem érték el a politikai céljukat és csak a bojkottáló országok versenyzőit büntették.

A fenyegetést Thomas Bach NOB-elnök múlt heti nyilatkozata váltotta ki, amelyben felvetette annak a lehetőségét, hogy az orosz és fehérorosz sportolók az ukrajnai háború ellenére résztvehessenek a nemzetközi sporteseményeken, és akár a párizsi olimpia ajtaja is nyitva álljon előttük semleges színekben.

A NOB ugyanakkor hangsúlyozza: a semleges sportolóknak be kell tartaniuk a szigorú szabályokat, nem azonosulhatnak az országukkal, a nemzeti olimpiai bizottságukkal és meg kell felelniük a doppingellenes szabályoknak is. Hogy az érintettek hogyan bizonyíthatják a semlegességüket, az egyelőre még nem tisztázott, a feltételeket ki kell dolgozni - tették hozzá.

Bach tavaly nyáron Ukrajnába látogatott és találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd később telefonon is többször eszmét cseréltek. A NOB a kezdetektől elítéli a háborút és szankciókat foganatosított Oroszország, valamint Fehéroroszország ellen - ezen "kristálytiszta" álláspontja nem változott, ezt most is kiemelte.

Nem biztos, hogy a NOB és a sportszerűség áll nyerésre

A NOB terveken dolgozik, hogy az orosz és fehérorosz sportolók semleges zászló alatt indulhassanak a 2024-es játékokon – számolt be a BBC nyomán a Mandiner.

Akár 40 ország is bojkottálhatja a következő olimpiai játékokat, ami értelmetlenné tenné az egész rendezvényt

– idézi a lap Kamil Bortniczuk lengyel sport- és turisztikai minisztert. Megjegyzései azután hangzottak el, hogy Lengyelország, Litvánia, Észtország és Lettország közösen elutasította a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azon tervét, amely szerint oroszok és fehéroroszok versenyezhetnének 2024-ben. Mint ismert, korábban Ukrajna azzal fenyegetőzött, hogy bojkottálja a párizsi olimpiát ha ez megtörténik, a NOB azonban csütörtökön azt mondta, hogy egy esetleges bojkott csak büntetné a sportolókat.

Bortniczuk kifejtette, hogy szerinte lehetséges lenne egy 40 országból – köztük Nagy-Britanniából, az Egyesült Államokból és Kanadából – álló koalíciót létrehozni, amely

támogatná a NOB terveinek blokkolását a február 10-i ülés előtt.

Hozzátette: „Ezt figyelembe véve nem hiszem, hogy az olimpia előtt nehéz döntések elé nézünk, és ha bojkottálnánk a játékokat, akkor a koalíció, amelynek részesei leszünk, elég széles lesz ahhoz, hogy értelmetlenné tegye a játékok megrendezését.”

Frissítés: Egy kis háttér a tegnapi nyilatkozatokból

"Az oroszok a civilek ellen elkövetett bűncselekmények olimpiai bajnokai"

Lengyelország és a három balti állam, Lettország, Észtország és Litvánia azt kéri a nemzetközi sportszervezetektől, hogy az orosz és fehérorosz sportolók ne indulhassanak az olimpián és más sporteseményeken sem, amíg folytatódik az ukrajnai háború.

"A négy ország miniszterei közös nyilatkozatban állapodtak meg az orosz és fehérorosz sportolók visszavétele ellen" - fogalmazott Jurgita Siugzdiniene, Litvánia oktatási, tudományos és sportminisztere.

Korábban Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke a párizsi ötkarikás játékokat illetően bojkottal fenyegette a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, ehhez csatlakozott szerdán a Lett Olimpiai Bizottság is.

A NOB a múlt héten javaslatot tett Oroszország és Fehéroroszország sportolóinak visszaengedésére a sporteseményekre. Azonban azt is kiemelte, kizárólag a sportági szövetségek engedélyével, a doppingellenes szabályok betartása mellett, semleges színekben versenyezhetnének a két ország azon sportolói, akik nem támogatják nyíltan az ukrajnai háborút.

Volodimir Klicsko korábbi nehézsúlyú profi világbajnok ökölvívó - akinek bátyja, Vitalij Kijev polgármestere - hétfőn lebombázott házak mellől üzent Thomas Bach NOB-elnöknek, amelyben szintén az oroszok és fehéroroszok visszaengedése ellen tiltakozott. A videóüzenetben azt is elmondta, hogy szerinte "az oroszok a civilek ellen elkövetett bűncselekmények olimpiai bajnokai", ezért semmilyen körülmények között sem szabadna engedni, hogy visszatérjenek a sporteseményekre. Szerdán Jelina Szvitolina ukrán teniszező is követelte az orosz és fehérorosz csapat kitiltását a 2024-es játékokról.

Tegnap az amerikaiak nem álltak még (?) be a véresszájú kitiltók sorába

Az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottságának (USOPC) elnöke, Gene Sykes támogatja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azon szándékát, hogy bizonyos feltételekkel orosz és fehérorosz sportolók ismét részt vehessenek a nemzetközi versenyeken. Csütörtökön a Fehér Ház is hasonlóan foglalt állást.

"Sok amerikai sportolót meghallgattunk, és megértjük, hogy a világ legjobbjai ellen akarnak versenyezni - de csak akkor, ha ez biztonságos és tisztességes módon történik" - írta a tavaly júliusban elnökké választott sportdiplomata csütörtökön nyilvánosságra hozott levelében, amelyben ugyanakkor leszögezte azt is, hogy a USOPC szolidaritást vállal Ukrajnával és az ukrán sportolókkal.

Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője csütörtökön azt közölte, hogy Washington támogatja az orosz és fehérorosz sportolók semleges zászló alatti olimpiai szereplését.

"Ha a sportolóknak engedélyeznék az indulást egy olyan nemzetközi sporteseményre, mint az olimpia, akkor teljesen egyértelműnek kell lennie, hogy nem az orosz vagy fehérorosz államot képviselik" - fogalmazott. Hozzátette: a zászlóik, címereik és himnuszaik használatát meg kell tiltani.

A NOB tavaly február végén azt javasolta a nemzetközi sportszövetségeknek, hogy az ukrajnai háború miatt akadályozzák meg az oroszok és a fehéroroszok versenyeken való részvételét. A bizottság idén, január 25-én új ajánlást adott ki, amelyben azt indítványozta, hogy azok a sportolók, akik nem vesznek részt aktívan az ukrajnai háború támogatásában, és tisztán, vagyis dopping nélkül készülnek, semleges státuszban indulhassanak a nemzetközi versenyeken.

A feltételekhez kötött visszafogadás ügyében a 2024-es párizsi olimpia házigazdái is véleményt formáltak. A jövő évi játékok szervezőbizottsága közleményben szögezte le, hogy tiszteletben tartja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntését, amely lehetővé teszi az orosz és fehérorosz sportolók újbóli indulását nemzetközi viadalokon.

A NOB új álláspontjával azonban több állam - többek között Ukrajna, Lengyelország, Lettország, Észtország és Litvánia - nem ért egyet, és azt szeretnék elérni, hogy az oroszok és fehéroroszok ne szerepelhessenek Párizsban, amíg folytatódik az ukrajnai háború.

(MTI)

Ahogy korábban írtuk a semleges zászló alatt versenyzés mellett feltétel lenne a felmerült enyhítéshez, hogy a részvevők nem támogathatják aktívan a háborút: