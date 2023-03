Sport, Videók :: 2023. március 28. 12:00 ::

Szilágyi Áron fair play-díjat kap

Sportszerű cselekedetéért fair play-díjat fog kapni Szilágyi Áron, aki szombaton megnyerte a Gerevich-Kovács-Kárpáti kard világkupaversenyt.

A döntőben a világranglista éllovasával, Sandro Bazadzével vívott a háromszoros olimpiai bajnok, vb- és Eb-aranyérmes magyar kardozó. Jobban kezdett a georgiai ellenfele, 8-4-re elhúzott, de közben már volt egy sárga lapja korai indulás miatt.



Szilágyi Áron (j) Sandro Bazadze ellen vív

Az egyperces szünet után megvágta Szilágyit, és elindult visszafelé, de a gép nem jelzett találatot, az elfordulás miatt azonban újabb figyelmeztetés járt neki, ami már büntetőpontot érő piros lap volt. A következő akciónál a magyar klasszis csak előrelépett, nem is emelte fel a karját, hogy ellenfele tust tudjon adni, Bazadze pedig egy öleléssel köszönte meg a sportszerű cselekedetet, majd a kardja markolatán meg is tapsolta Szilágyit. Végül a magyar kardozó 10-14-ről fordítva győzött, ezzel megvédte címét a budapesti viadalon.

Az MTI-nek Kamuti Jenő, a Magyar és a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke elmondta, hogy hétfő délután ülésezett a Magyar Olimpiai Bizottság fair play testülete, és úgy döntött, hogy cselekedet kategóriában jutalmazza majd Szilágyi Áront.



Fotók: MTI/Kovács Tamás

"Mivel a szabályok szerint egy adott esztendő sportszerű tetteit az év lezárulta után jutalmazhatjuk, Áron jövőre veheti majd át a díjat. Ott voltam a versenyen, láttam a döntőt, és nagyon örülök a sportszerűségének. Régen a mestereink arra tanítottak minket, hogy be kell mondani a kapott tust, még ha a zsűri nem is látta. Áront is így nevelhették, az meg különösen erős jellemre vall, ha vesztett helyzetben is képes valaki ilyen cselekedetre" - vélekedett Kamuti Jenő olimpiai ezüstérmes, világbajnok tőrvívó, a Nemzet Sportolója, akinek vívópályafutását 1977-ben fair play-díjjal ismerték el.

(MTI)