Sport :: 2023. március 31. 13:12 ::

Megtiltották az ukrán sportolóknak, hogy az "ellenségekkel" egy versenyen induljanak

Az ukrán sportolókat csütörtökön hivatalosan utasították arra, hogy ne vegyenek részt olyan versenyen, amelyen oroszok vagy fehéroroszok is indulnak.

A döntésről Oleh Nemcsikov kabinetminiszter számolt be este, az ukrán televízióban. Elmondta, a határozat megszületését az ifjúsági és sportminiszter, Vadim Gutcajt előterjesztése előzte meg, ő egyben az Ukrán Olimpiai Bizottság elnöke is. A döntés minden versenyre vonatkozik, beleértve a 2024-es párizsi olimpia kvalifikációs viadalait is.



Így tiltakozott egy ukrán aktivista az orosz és fehérorosz sportolók 2024-es olimpiai játékokon való részvétele ellen Tbilisziben (fotó: Vano Shlamov / AFP / Getty)

Amennyiben egyes sportolók mégis indulnak olyan versenyeken, amelyeken orosz és fehérorosz riválisok is részt vesznek, akár az adott sportági szövetség nemzeti státuszát is megvonhatják.

Az ukrán kormány ezzel a lépéssel arra reagált, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kedden azt javasolta: semlegesként engedjék vissza az orosz és fehérorosz sportolókat a nemzetközi versenyekre.

A két ország versenyzői - a legtöbb sportágban - azóta nem szerepelhetnek a nemzetközi porondon, hogy Oroszország Fehéroroszország támogatásával tavaly februárban háborút indított Ukrajna ellen.

(MTI)