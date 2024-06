Sport :: 2024. június 7. 13:11 ::

Adolf ismét győzött

A Nádas Bence, Tótka Sándor kajak és a Kiss Ágnes, Nagy Bianka kenu kettes sikerét hozta a szétlövés a kajak-kenusok idei második válogatóversenyén, Szegeden, ezzel mindkét páros bekerült a jövő heti, ugyanitt sorra kerülő Európa-bajnokságon induló keretbe és az olimpiai csapatba is. Ugyanez érvényes a kajakos Kopasz Bálintra és a kenus Adolf Balázsra 1000 méter egyesben.

A válogató utolsó, pénteki napján a legsűrűbb a program, a négy döntő mellett két úgynevezett szétlövést is lebonyolítanak, illetve lebonyolítottak.

Az első verseny mindjárt egy ilyen különcsata volt a Kurucz Levente, Opavszky Márk és a Nádas Bence, Tótka Sándor duó között, miután az első fordulót előbbi, a másodikat - a szerdait - pedig utóbbi nyerte K-2 500 méteren. A mostani verseny is óriási küzdelmet hozott, de a szélcsendben a rutinosabb Nádasék ezúttal nem adtak előnyt fiatal kihívóiknak és végül ismét ők nyertek - 35 századmásodperccel. A célba érkezve Nádas hatalmas csatakiáltást hallatott és lapátját a levegőbe emelve ünnepelt, Kuruczék pedig percekig a stégen ülve emésztették az újabb vereséget.

"Mélyről jöttünk, a versenyek osztották nekünk a pofonokat a válogatóval, majd a világkupával, úgyhogy mentálisan össze kellett kapnunk magunkat. A szerdai siker óriási önbizalmat adott és most felszabadultan szálltunk vízre, tudtuk élvezni a pályát." - mondta az MTI-nek Nádas, kiemelve, hogy ezúttal nem volt szembeszél, így sokkal jobb pályát tudtak menni, mint szerdán. Az olimpiával kapcsolatban a Tokióban 200 egyesben aranyérmes Tótka úgy fogalmazott: az Eb után kapnak egy hét pihenőt, majd következhet a felkészülés.

A férfi egyesek 1000 méteres döntői nem hoztak meglepetést.

A kenusoknál az első körhöz hasonlóan ismét a favorit Adolf Balázs diadalmaskodott azok után, hogy két nappal korábban Hajdu Jonatánnal párosban is kivívta az olimpiai indulás jogát. Egyesben egy nemzetből ketten is rajthoz állhatnak majd Párizsban, így elképzelhető, hogy a Ferencváros négyszeres világbajnoka duplázni fog a játékokon.

"Még nem szoktam hozzá a nagy meleghez, most is nyűglődtem egy kicsit. Azt hittem, hogy nyugtatni fog az érzés, hogy kint vagyok az olimpián, de azért stresszeltem a futam előtt. - mondta a parton Adolf. - Az Eb-n is szeretnék jó tapasztalatokat gyűjteni. Aztán egy hét pihenő, majd egy kőkemény újraalapozás és irány az olimpia, ahol szeretnék jó eredményt elérni."

A kajakosoknál tulajdonképpen a mostani az egyetlen válogató, bár az ötkarikás bajnok Kopasz Bálint és a Tokióban mögötte második Varga Ádám a májusi, szegedi világkupán már összecsapott egymással, akkor Kopasz nyert hazai riválisa előtt. A középfutamban is Kopasz, Varga volt a befutási sorrend, a hármas fináléba rajtuk kívül Szántó-Szabó Tamás jutott be. A döntőben aztán elmaradt a várt nagy csata, a győriek klasszisa, Kopasz erődemonstrációt tartva több mint négy másodpercet vert Vargára és 11-et Szántói-Szabóra.

"Rendkívül meleg van, Tokióban is hasonló volt, de felkészültem rá, figyeltem a sópótlásra, a dietetikusom pedig fantasztikus étrendet készített, ennek is éreztem a jótékony hatását. Úgy érzem, a vk-hoz képest egy kicsit fejlődtem, szeretném tartani ezt a formát a jövő heti Eb-re, ami nem lesz könnyű. Az edzőm-anyukám, Demeter Irén is fantasztikus munkát végez, úgyhogy majd felkészít." - nyilatkozott Kopasz.

A női kenu kettesek 500 méteres olimpiai számának szétlövésében az első válogatón nyertes Bragato Giada, Benkucs Kíra és a szerdán őket legyőző Kiss Ágnes, Nagy Bianka páros csapott össze egymással. A csata pikáns volt, miután Bragato és Nagy tavaly még együtt szereztek kvótát a duisburgi világbajnokságon, az idei szezonnak azonban már más-más párral vágtak neki. Mindkét duó nagy lendülettel kezdte a pénteki versenyt, de aztán a szegediként hazai pályán versenyző Kissék féltáv után leszakították riválisukat és végül magabiztos győzelmet arattak.

"Hihetetlen ez az egész. Mindketten nagyon mélyről indultunk és most két nap alatt nagyon felgyorsultak az események. Még fel sem fogtuk igazán. Küzdős volt nagyon." - nyilatkozott Nagy Bianka.

Boros Gergely szakmai igazgató az MTI érdeklődésére elmondta: Kiss Ágnes sikerével az is eldőlt, hogy C-1 200 méteren nem lesz szétlövés az olimpiáért közte és Takács Kincső között, utóbbi is bekerült a párizsi csapatba.

Az Eb- és olimpiai válogató pénteken délután zárul a Maty-éri pályán. Magyarország 16 kvótával gazdálkodhat a párizsi olimpiára, hat férfi és négy női kajakossal, valamint három-három férfi és női kenussal. Az Eb-n induló válogatottat várhatóan hétfőn, az ötkarikás csapatot pedig a tervek szerint július 2-án hirdetik ki.

Eredmények:

férfi C-1 1000 m:

1. Adolf Balázs (Ferencváros) 3:50.945 p

2. Fejes Dániel (Budapesti Honvéd SE) 3:52.095

3. Kollár Kristóf (Atomerőmű SE) 3:57.801

férfi K-1 1000 m:

1. Kopasz Bálint (Graboplast Győri VSE) 3:26.229 p

2. Varga Ádám (KSI SE) 3:30.363

3. Szántói-Szabó Tamás (Vasas SC-ARC-S Group) 3:37.397

Szétlövések:

férfi K-2 500 m:

1. Nádas Bence, Tótka Sándor (MVM Szegedi VSE, UTE) 1:29.188 p

2. Kurucz Levente, Opavszky Márk (Plastex Kanizsa KKK, MTK) 1:29.538

női C-2 500 m:

1. Kiss Ágnes, Nagy Bianka (MVM Szegedi VSE) 1:56.071 p

2. Bragato Giada, Benkucs Kíra (Tiszaújváros, Merkapt-Mekler László SE)1:59.407