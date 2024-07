Sport :: 2024. július 5. 21:11 ::

Hosszabbításban ejtette ki a spanyol válogatott a németet

A spanyol labdarúgó-válogatott hosszabbítás után, a 119. percben fejelt góllal 2-1-re legyőzte a házigazda német csapatot az Európa-bajnokság első, pénteki negyeddöntőjében.

A három végső diadallal holtversenyben csúcstartó két csapat közül a spanyol szerzett vezetést a második félidő elején Dani Olmo pontos lövésével, a magyarok csoportjából továbbjutott hazaiak pedig egy másik cserejátékos, Florian Wirtz kapufás találatával egyenlítettek a rendes játékidő hajrájában. A rendkívül színvonalas és lüktető meccset aztán Mikel Merino okos és pontos fejese döntötte el.

A legutóbb is négy közé jutott spanyolokra a 21 órakor kezdődő portugál-francia párharc győztese vár a keddi, müncheni elődöntőben.

Eredmény, negyeddöntő:

Spanyolország-Németország 2-1 (0-0, 1-1, 1-1) - hosszabbítás után

Stuttgart, MHP Aréna, 54 000 néző, v.: Anthony Taylor (angol)

gólszerzők: Olmo (51.), Merino (119.), illetve Wirtz (89.)

piros lap: Carvajal (126.)

sárga lap: Le Normand (29.), Ferran Torres (74.), Unai Simon (82.), Carvajal (100., 126.), Rodri (110.), Morata (120.), Ruiz (120., pályán kívül), illetve Rüdiger (13.), Raum (28.), Andrich (56.), Kroos (67.), Mittelstädt (73.), Schlotterbeck (89., pályán kívül), Wirtz (94.), Undav (114., pályán kívül)

Spanyolország:

Unai Simon - Carvajal, Le Normand (Fernandez, a szünetben), Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian Ruiz (Joselu, 102.) - Yamal (Ferran Torres, 63.), Pedri (Olmo, 8.), Williams (Merino, 80.) - Morata (Oyarzabal, 80.)

Németország:

Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah (Müller, 80.), Raum (Mittelstädt, 57.) - Can (Andrich, a szünetben), Kroos - Musiala, Gündogan (Füllkrug, 57.), Sané (Wirtz, a szünetben) - Havertz (Anton, a hosszabbítás előtt)

II. félidő:

51. perc: Yamal kapott labdát a jobb oldalon, visszagurított a második hullámban érkező Olmóhoz, aki 14 méterről futtából kilőtte a jobb alsó sarkot (1-0).

89. perc: Mittelstädt bal oldali beadása után Kimmich visszafejelte a labdát az alapvonal közeléből, Wirtz pedig 7 méterről a jobb kapufa segítségével talált a hálóba (1-1).

Hosszabbítás:

119. perc: Olmo bal oldali beadása után a német kaputól 8 méterre üresen maradt Merino okosan és pontosan fejelt a jobb sarokba (2-1).

Kifejezetten nagy iramban, lendületesen kezdett mindkét csapat, eleinte a spanyolok voltak veszélyesebbek, Neuernek már a második percben védenie kellett Pedri próbálkozását. A Barcelona játékosát néhány perccel később le kellett cserélni sérülés miatt. A házigazda tíz perc elteltével tesztelte először Unai Simont. A lüktető találkozón mindkét fél vezetett ígéretes támadásokat, de az utolsó kulcspasszokba hiba csúszott, legtöbbször a védők lefülelték, így igazán nagy helyzet mégsem alakult ki a 21. percig, amikor Havertz fejesét védte a spanyol kapus. A támadófutball mellett a kemény, már-már durva belépők jellemezték az első félidőt, az angol játékvezető ezt három sárga lappal "honorálta", de akár több is lehetett volna. A szünet előtti tíz percben a kezdéshez hasonlóan inkább a spanyolok akarata érvényesült, Neuer több ízben is hárított, az ismét agilisan és látványosan futballozó Nico Williams legnagyobb helyzetét azonban visszafújták les miatt.

Térfélcserét követően is maradt a spanyol fölény, ekkor azonban ez már ziccerekben is megnyilvánult, előbb Morata lőtt fölé közelről, néhány perccel később a csereként beállt Dani Olmo viszont 14 méterről már nem hibázott, kilőtte a jobb alsó sarkot. A németek hátrányban azonnal megpróbáltak ritmust váltani, ezzel viszont nagyobb terület nyílt a spanyol támadók előtt is a gyors ellentámadásokra, amelyek így veszélyesebbek is voltak, mint a hazai rohamok. Az utolsó húsz percre fokozódott a nyomás a spanyol kapun, elsősorban Füllkrug beállításának köszönhetően, aki rendre megjátszható volt a büntetőterületen vagy közvetlenül előtte. A hazai közönség által buzdított német csapat a 76. percben járt legközelebb az egyenlítéshez, amikor Füllkrug estében a bal kapufát találta el. Havertz is ziccerben rontott, ugyanis rossz kirúgás után megpróbálta átemelni Unai Simont, de jócskán a kapu fölött szállt el a labda. A házigazda az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve rohamozott, ami végül Wirtz kapufás góljával eredményre vezetett, sőt, a rendes játékidő hosszabbításában Thomas Müllernek még meccslabdája is volt, azonban közelről a bal alsó sarok mellé lőtt, így következhetett a ráadás.

A "túlórában" azért már látszottak a fáradtság jelei mindkét együttesen, továbbá érezhetően óvatosabbá váltak a futballisták. A játék így is élvezhető volt, mindkét fél vezetett szép akciókat, de ebben a periódusban az apróbb pontatlanságok miatt a kapuk már nem forogtak komoly veszélyben, Wirtz viszont egy ízben csak centikkel tévesztette el a bal alsó sarkot. A hosszabbítás második felében Cucurella kezezése okozott izgalmat, de a bíró nem ítélt büntetőt. A csapatok nem akarták a 11-esekre bízni a döntést, ezért nagy rohanás alakult ki a pályán, de ez még több pontatlanságot eredményezett, mígnem egy újabb cserejátékos, Merino okos és hajszálpontos fejese utat talált a kapuba. Ugyan alig maradt ideje, de nem adta fel a német csapat, sőt, centiken múlt, hogy ismét egyenlítsen, Füllkrug azonban annyival fejelt a bal sarok mellé, amennyivel Merino fejese befért a jobb kapufa mellett a túloldalon. Az utolsó pillanatokban a hősiesen védekező spanyoloktól kiállították Carvajalt, ő azonban ezt láthatólag nem bánta a továbbjutás miatt.

(MTI)