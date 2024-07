Sport :: 2024. július 28. 08:48 ::

Póta: ha már eljöttem, szerettem volna egy meccset nyerni

Póta Georgina szerint sokat számított, hogy ismerte ellenfelét, akit 1:3-ról fordítva legyőzött szombaton a párizsi olimpia asztalitenisz tornájának nyitónapján, ezzel bejutott a 32 közé egyesben.

"Az az igazság, hogy egy pár szettet rá kellett arra szánni, hogy megérezzem, ahogy a szemcséssel játszik a német lány. Egyébként volt csapattársam, bár nem sokat edzettünk együtt, azért annyi előnnyel indultam, hogy játszottam már ellene, de ez évekkel ezelőtt volt." - nyilatkozott a Budaörs játékosa.

Hozzátette, az első szettben sikerült kiszerválnia ellenfelét, aki utána viszont már nem adott könnyű poénokat.

"Nagyon sok neccest ütött, talán látták is a nézők, hogy kicsit döhöngtem, mert egy szettben kaptam négyet is. De ez szerencsére a döntő szettben visszajött, mert csúszával kezdtem, eszembe is jutott, hogy nem szabad bosszankodni, mert úgyis megfordul a helyzet." - hangsúlyozta.

"Amikor megnyerte a negyedik szettet, éreztem, hogy kicsit megkönnyebbült, én meg gondoltam, ha már itt vagyok az ötödik olimpiámon, szeretnék legalább egy meccset nyerni, ha már eljöttem. Összeszedtem minden erőmet és csak arra fókuszáltam, hogy ezt a meccset nem fogom elengedni, hanem azért is megcsinálom." - fogalmazott Póta Georgina.

A 32 között a negyedik helyen kiemelt dél-koreai Sin Jubin és az ausztrál Melissa Tapper hétfői párharcának továbbjutója vár majd Póta Georginára.

(MTI)