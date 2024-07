Sport :: 2024. július 28. 13:59 ::

A cselgáncsozó Pupp Réka bejutott a negyeddöntőbe

Pupp Réka bejutott a negyeddöntőbe a párizsi olimpia cselgáncstornáján a 52 kilogrammosok között vasárnap.

A kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes magyar versenyző másodszor szerepelt olimpián, Tokióban az ötödik helyen végzett. A 16 közé jutásért nem kellett tatamira lépnie, a nyolcaddöntőben pedig az a Lkhagvasuren Sosorbaram várt rá, aki már túl volt egy meccsen, ipponnal nyert az olasz Ariane Toro Soler ellen.

A dunaújvárosi születésű cselgáncsozó mongol riválisától első találkozójukon kikapott, azóta viszont kétszer megverte.

Az Atomerőmű SE 28 éves sportolója aktívabbnak tűnt a meccs elején, ennek ellenére a mérkőzésvezető fél perc után mindkét cselgáncsozót figyelmeztette. Amikor másfél perc múlva ez megismétlődött, mivel továbbra sem született értékelhető akció, csak összekapaszkodás és meddő földharc zajlott a szőnyegen. A mongol a hajrában egy kilépésre megkapta harmadik intését is, ami a leléptetését, illetve Braun Ákos tanítványának a továbbjutását jelentette.

Pupp a nyolc között az olasz Odette Giuffridával találkozik.

"El tudtam volna magamnak képzelni egy-két fokkal könnyebb ellenfelet, de így alakult, egy kicsit lejjebb ment az izgalmi szintem, bízom benne, hogy ennél még lesz jobb. Egy jó kemény bemelegítő meccsnek jó volt" - mondta Pupp Réka.

Frissítés: A cselgáncsozó Pupp Réka a vigaszágon folytatja

A kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes magyar versenyző második olimpiáján a mongol Lkhagvasuren Sosorbaram ellen kezdett, akit leléptettek ellene. A negyeddöntőben Odette Giuffrida következett, akit eddigi öt mérkőzésükön csak egyszer tudott legyőzni, igaz, az éppen a dohai világbajnokságon sikerült, amivel elődöntőbe jutott. Kikapott tőle viszont a tokiói olimpián, ahol Giuffrida bronzérmet szerzett a riói ezüst után. Emellett világ- és Európa-bajnoknak is mondhatja magát.

Az Atomerőmű SE 28 éves sportolója nekiugrott nagynevű ellenfelének, volt egy-két jó kísérlete, de másfél perc akció nélkül telt el, az első intést pedig Pupp Réka kapta. Braun Ákos tanítványa ment előre, akadt is biztató akciója, de az olasz rutinosan védekezett. Aztán Giuffrida belekontrázott a magyar indításába, amiért vazaarit kapott. A hátralévő időben még begyűjtött egy figyelmeztetést, de ez már nem változtatott az eredményen.

Pupp Réka a bronzéremig tartó vigaszágon - a 16 órakor rajtoló délutáni programban - a vb- és Eb-harmadik izraeli Gefen Primóval kezd, aki ellen 3/1-re áll a győzelmi mérlege.

"Túl korán voltam bevállalós, talán még egy kicsit fárasztani kellett volna az olaszt" - nyilatkozott a könnyeivel küszködve Pupp Réka. "De úgy gondoltam, el tud menni az a comb, amit beindítottam. Ezt ő is tudta, hogy be fogom indítani, és nem volt meg az az egyensúlyvesztés, ami kellett volna, ő pedig belekontrázott. Sajnálom, mert úgy gondolom, hogy azonos szinten állunk, és nagyon szerettem volna most, hogy én jöjjek ki győztesen ebből a mérkőzésből."

Hozzátette, a vereséget most rövid időn belül le kell zárnia magában, mert jön a "délutáni blokk", és arra mentálisan ismét készen kell állnia.

(MTI)