LMBTKO: egyhangú pontozással győzte le Hámori Lucát az algériai faszi

A nők 66 kilogrammos súlycsoportjában szereplő Hámori Luca az ötödik helyen végzett a párizsi olimpia ökölvívótornáján, miután a szombati negyeddöntőben egyhangú pontozással kikapott a szereplésével botrányt keltő algériai Iman Heliftól



Képek: MTI/Czeglédi Zsolt

A kőszegiek kiválósága ír, majd ausztrál rivális legyőzésével jutott az éremszerzés kapujába, amin a tavalyi világbajnokságról túl magas tesztoszteronszintje miatt kizárt, a nemzetközi szövetség elnökének szavai szerint a férfiakra jellemző XY kromoszómával rendelkező Helif elleni sikerrel léphetett át.

A 23 éves magyar a riválisával kapcsolatos kétségek és nemzetközi felháborodás ellenére vállalta a küzdelmet és kiválóan helytállt, ám végül egyhangú pontozással kikapott.

Hámori Luca így Kovács Richárdhoz (63,5 kg) hasonlóan az ötödik helyen végzett, míg Akilov Pylyp (80 kg) első meccsén, a nyolcaddöntőben kikapott.

Frissítés: A "nemtelen" meccs összefoglalója

Amennyiben a magyar bokszoló esetleg támogató közegre számított, akkor gyorsan csalódnia kellett, mivel a csarnokban több ezer algériai drukker foglalt helyet és túlkiabálták a magyar szurkolókat és a transzbuzit a nevét skandálva biztatták.

Az első menet óvatos bokszot hozott, mindkét fél távolról méregette egymást. A szakasz elején Helifnek voltak tiszta találatai, a második perctől viszont Hámori szép kontrái ültek és kiegyenlített csata folyta a ringben, melyet mégis valamennyi pontozó az algériainak adott, vélhetőleg azért, mert Helifnek voltak hangsúlyosabb találatai.

A második menetre nem változott a meccs képe, a bokszolók továbbra is kívülről öklöztek, egyikük sem akart közelharcba keveredni. Többnyire a biztonságos távolságot tartották egymással szemben a felek, a menet elején az algériai talált egyszer-kétszer, a folytatásra viszont Hámori ismét feljavult, egy-két nagyon szép feltartó balegyenessel, vagy jobb csapottal tiszta találatai voltak. Az iram nem tűnt igazán nagynak, Helif viszont a hajrában az első szakaszhoz hasonlóan be tudta vinni azt a néhány ütést, mellyel ismét meggyőzte a pontozókat.

Ezzel szinte biztossá vált győzelme, minden bírónál 20-18-ra vezetett. Hámori már csak egy óriási hajrában bízhatott volna, ám érezhetően a harmadik szakaszra kissé elfáradt és nagy rohamokat nem indított. A kőszegi sportolónak ugyan ebben a szakaszban is volt egy-két villanása, Helifet ráadásul meg is intették,

miután kétszer is lebirkózta riválisát a földre,

de a magyarnak nem volt esélye a fordításra, s végül egyhangú pontozással kikapott.

Hámori Luca az eredményhirdetésnél elismerte ellenfele sikerét és sportszerűen gratulált neki, majd az algériai sarokban Helif edzőinek is, akik megölelték a legyőzött a magyar ökölvívót.

Hámori Luca félelem nélkül lépett a ringbe

A kőszegi sportoló a mérkőzésen jól küzdött, de egyhangú pontozással kikapott, ennek ellenére elégedetten értékelte szereplését.

"Elsőként azt mondanám, hogy hálás vagyok, amiért idáig eljutottam" - mondta a tolongó újságírók előtt Hámori az elveszített negyeddöntő után. - "Azt gondolom, hogy minden félelmemet és minden kétségemet el tudtam hagyni, mielőtt beléptem a ringbe és tudtam saját magamat hozni, azt, amit megbeszéltünk az edzőkkel. A háromszor három percet tudtam folyamatosan élvezni és egy pillanatig sem vagyok csalódott, mert mindent megtettem és egészen idáig eljutottam."

A 23 éves versenyző azt is elmondta, hogy tisztelettel, sportszerűen állt riválisához, ahogy érzése szerint Helif is így állt hozzá és nem is tud rá semmi rosszat mondani.

"Az elmúlt pár nap nehéz volt neki is és nekem is, és pont ezért szerettem volna megmutatni, hogy én tisztelettel vagyok felé és egy rossz gondolatom sincsen felé, hiszen erről az egészről nem ő tehet" - mondta nagyon sportszerűen Hámori Luca algériai legyőzőjéről. - "Ez most így alakult. Mindketten kiálltunk küzdeni és most ő nyert, de lehet, hogy ez a jövőben másként lesz.

Hámori Luca mellett ott állt interjúja alatt Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke és Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja, utóbbi pedig előbb nyilvánosan is gratulált a két győzelemmel olimpiai pontszerző helyen végzett Hámorinak, majd megosztotta a nyilvánossággal a magyar olimpiai család közös állásfoglalását.

"Nagyon világos álláspontunk van az elmúlt napokban kialakult helyzetről. Ennek az első pontja, hogy mi magyarok mindig a tisztességes verseny, a fair play pártján állunk, és mindig is azt szeretnénk, hogy minden mérkőzés a küzdőtéren dőljön el és nem máshol" - hangsúlyozta a sportvezető, hozzátéve, hogy Hámori számára sem, de éppen ezért a MOB számára sem volt kérdés, hogy a kőszegiek öklözője kiáll a negyeddöntőre. - "Mi magyarok nem félünk a versenytől, tudjuk, hogy milyen túlerővel szemben, vagy akár hátrányból is küzdeni. Bátran küzdünk, hősiesen küzdünk és csak ez volt az opció, hogy Luca is bátran és hősiesen küzdjön."

Fürjes Balázs beszélt arról is, hogy a MOB biztos benne, hogy a NOB a játékok után levonja majd a boksztorna tanulságait.

"Természetesen a párizsi olimpia bokszversenyeinek meg vannak a maga tanulságai. Ezeket a játékok után elemezni kell. A nemzetközi olimpiai család régi és lojális tagjaként százszázalékig biztosak vagyunk abban, hogy a NOB meg fogja hozni a szükséges döntéseket és jó döntéseket fog hozni."

