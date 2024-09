Sport :: 2024. szeptember 8. 14:43 ::

Tizenöt éremmel zárt a magyar paralimpiai csapat

A magyar kajak-kenusoknak nem sikerült újabb dobogós helyezést szerezniük a vasárnapi döntők során a párizsi paralimpián, amelyet így 15 éremmel, öt arannyal, hat ezüsttel és négy bronzzal zárt Magyarország.

A Párizs melletti vaires-sur-marne-i pályán a zárónapon erős jobbos hátszél és hűvös idő fogadta a versenyzőket, némi pályaelőny is kialakult, a lelátóhoz közelebbi pályák jóval szelesebbek voltak, mint a belsők.

Varga Katalin a pénteki előfutamát megnyerve egyenes ágon jutott be a fináléba a KL2-es kategóriában. A balesetes gerincsérült, 38 éves szegedi kajakos három éve, Tokióban bronzérmes volt ebben a számban, azóta - idén - nyert már világbajnoki ezüstöt és Európa-bajnoki aranyat is, s most is éremért érkezett.

Jól is kezdett a fináléban, 120 méterig tartotta a lépést az élen lapátoló, címvédő és világbajnok Charlotte Henshaw-val, ekkor azonban korrigálnia kellett az irányát, mivel nagyon közel került a bal oldali bójákhoz, letámasztott, szinte megállt. Ezt követően hiába eredt az őt időközben lehagyó riválisok nyomába, végül a negyedik helyen ért be a célba.

A szám másik magyarja, Boldizsár Dalma a B döntőben fejezte be a szereplését, harmadik lett, így összesítésben a 11. helyen végzett.

A kenus Suba Róbert, aki egy nappal korábban KL1-ben a negyedik helyet szerezte meg, ezúttal a VL2-es kategória döntőjében szállt vízre, amelyben ötödikként zárt, a kajakos Molnár Nikoletta pedig - ugyancsak elmaradva kissé a saját várakozásaitól - nyolcadik lett a KL3 fináléjában.

Suba Róbert és a pontszerző helyért érkezett Molnár Nikoletta is azt mondta: nekik nagyon rossz volt a jobbos oldalszél.

"Én a bal oldalon evezek, számomra ez volt a legrosszabb forgatókönyv. Több problémám is volt a felkészülés során, de azt kell mondanom, örülök annak, hogy ennyi hátráltató tényező ellenére is döntőbe tudtam kerülni és meccsben voltam a többiekkel. Ezzel együtt azt gondolom, ha nincsenek ezek a körülmények, meglett volna a két bronzérem." - fogalmazott Suba.

"Egy kicsit csalódott vagyok. Azt érzem, hogy ennél jobbra és többre vagyok képes, de most ennyi jött ki. Ez a jobbos szél sokat rontott a hajó stabilitásán, és soka energiám elment arra ,hogy ezt ellensúlyozzam" - nyilatkozott Molnár.

Varga Katalin, aki az írott sajtónak nem nyilatkozott, az M4 Sportnak azt mondta, egy hirtelen széllökés miatt került a bal oldalra, kénytelen volt letámasztani a lapáttal, mert ha elhagyja a pályát, kizárják.

A magyarok ezzel befejezték szereplésüket Párizsban.

(MTI)