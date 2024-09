Sport :: 2024. szeptember 14. 00:22 ::

Megvalósulhat a magyar kvóta?

Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója és a Fradi elnöke üzenettel felérő bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán. Ebből arra is lehet akár következtetni, hogy célt érhet a Mi Hazánk törekvése a magyar kvótára vonatkozóan.

A Mi Hazánk évek óta szeretné elérni, hogy a hazai labdarúgó bajnokságban a pályáralépő játékosoknak legalább a fele magyar futballista legyen. Erre vonatkozóan Novák Előd néhány nappal ezelőtt írásbeli kérdéssel fordult a kormányhoz.

Meghallgatásra talált a kérés?

Hivatalos bejelentés még nem történt ugyan, elkiabálni sem szabad semmit, de a felszín alatt azonban talán megindult valamiféle mozgolódás a témában. Erre utalhat, hogy a legtöbb külföldi futballistát (igaz, magyar szinten eredményesen, de régiós szinten már kevésbé ) foglalkoztató Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor egy sejtelmes Facebook-bejegyzést tett közzé.

„Minden magyar játékos előtt nyitva a Fradi kapuja, de ha kényszerből léptetik be őket rajta, annak korántsem biztos, hogy siker a vége...” - írta a politikus-klubelnök. Ezzel akár arra is utalhatott, hogy az MLSZ vagy az Országgyűlés komolyabban is foglalkozhat a magyar kvóta bevezetésének lehetőségével.

Érdemes megjegyezni, hogy az utóbbi időszakban a legtöbb magyar klub részben gazdasági okokból már elmozdult már abba az irányba, hogy több magyar futballistát szerepeltessen. A legutóbbi fordulóban a pályára lépő csapatok nagy része magyar többségű volt, és a Fradi kezdőjében is négy hazai labdarúgó szerepelt a kezdőben a Nyíregyháza ellen megnyert találkozón.