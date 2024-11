Sport :: 2024. november 22. 20:45 ::

Hétgólos győzelmet aratott a magyar női kézilabda-válogatott a felvidéki csapat ellen

A magyar női kézilabda-válogatott pénteken, utolsó előtti felkészülési mérkőzésén 38-31-re legyőzte a szlovák csapatot a csütörtökön kezdődő, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság előtt.

Golovin Vlagyimir együttese vasárnap Ukrajna ellen játssza utolsó felkészülési meccsét.

Eredmény, felkészülési mérkőzés:

Magyarország-Szlovákia 38-31 (20-19)

Tatabánya, v.: Bíró Ádám, Kiss Olivér Bende (magyarok)

a magyar gólszerzők: Simon 6, Szöllősi-Schatzl, Márton, Klujber 5-5, Kuczora, Vámos 4-4, Füzi-Tóvizi 3, Győri-Lukács, Faluvégi 2-2, Bordás, Kácsor 1-1

lövések/gólok: 56/38, illetve 56/31

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 3/3

kiállítások: 4, illetve 4 perc

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a tatabányai Multifunkcionális Csarnokban zajló tornán végzi az utolsó simításokat. Ennek első állomásaként a szlovákokkal találkozott a magyar válogatott, amelynek keretéből ezúttal a kapus Janurik Kinga és a bemutatkozásra váró balátlövő, Csíkos Luca maradt ki. A felek 2022 áprilisában Európa-bajnoki selejtezőn találkoztak legutóbb, akkor Győrben 25-19-re kerekedett felül a házigazda.

A mérkőzés előtt 125. válogatottsága alkalmából köszöntötték Szöllősi-Schatzl Nadine-t, aztán éppen ő nyitotta meg a gólok sorát. Az első percek mindkét oldalon a hatékony támadásbefejezésekről szóltak, a magyar kapuban kezdő Szemerey Zsófié volt a meccs első védése a negyedik percben. Először az Európa-bajnokságra tíz év után kijutott vendégek tudtak egygólosnál nagyobb előnyt kiharcolni (5-7), s negyedóra elteltével is ekkora volt a szlovák fór (8-10). Ezt követően lendült igazán játékba új, piros mezében a házigazda, amely visszavette a vezetést (13-11), majd újoncot is avatott Tóth Nikolett személyében. Sok pontatlansággal kézilabdázott a magyar csapat, de a balszélre remekül beszálló - később a meccs legjobbjának megválasztott - Márton Gréta vezérletével így is vezetéssel térhetett az öltözőbe a szünetre.

Az előzetesen vártnál szorosabb első játékrész után összeállt a hazai védekezés, a kapuba pedig jó teljesítménnyel állt be Böde-Bíró Blanka. A labdaszerzéseket követő gyors gólokkal alig négy és fél perc alatt egy 6-0-s sorozattal messze az addigi legnagyobb különbséget alakította ki Golovin Vlagyimir együttese (26-19). Innen egy ízben két találatra még felzárkózott az északi szomszéd nemzeti csapata (29-27), veszélyeztetni azonban már nem tudta a magyar győzelmet.

A sikerből Szemerey tíz, Böde-Bíró hat védéssel vette ki a részét, a találkozó legeredményesebbjeként a szlovák együttesből Adriana Holejova, valamint a Mosonmagyaróváron kézilabdázó Lancz Barbora egyformán kilencszer talált be.

A két csapat 24. egymás elleni mérkőzésén egy vereség és három döntetlen mellett ez volt a 20. magyar siker.

Golovin a mérkőzés után az MTI-nek elmondta: noha támadásban egyet nem értés miatt voltak pontatlanságok, labdaeladások, ebben a szegmensben alapvetően azt látta a pályán, amit szeretett volna. Úgy vélte, amint összeszoknak a játékosok, ezek a hibák is megszűnnek majd.

"Védekezésben nem voltunk nagyon dinamikusak, de három kemény nap áll mögöttünk sok elvégzett munkával. Már tegnap is éreztem, hogy fásultak vagyunk, ez látszott a védekezésen, de összességében minden rendben van" – értékelt.

Elárulta, a szünetben a védekezést beszélték át, és amikor ez összeállt, Böde-Bíró Blankának is könnyebb volt védenie.

"A második félidőben is hullámzó volt a teljesítményünk hátul. A 31 kapott gólt nagyon soknak tartom, ugyanakkor bízom abban, hogy meccsről meccsre jobb lesz a csapat teljesítménye" - zárta a szövetségi kapitány.

Szemerey azt mondta, noha az első félidőben valóban kevésbé volt feszes a csapat védekezése, nem "takarózik" ezzel, mivel szerinte "nagyon hülye gólokat" kapott.

"Olyanokat, amiket védenem kellett volna. Egy kicsit fásultan és fáradtan kezdtünk, aztán amikor a második félidőre jó és nagy lendülettel érkeztünk meg, illetve »keményedtünk« hátul, abban a pillanatban kicsit nagyobb lett a különbség. Aztán viszont megint kiengedtünk, megint elmentünk, ezek azok a hibák, amiket nem engedhetünk meg magunknak" – fejtette ki, hozzátéve, hogy a hazai Eb, a saját szurkolóik előtti szereplés "akkora pluszt fog adni nekik, hogy nem lehetnek kifogásaik".

A magyar-osztrák-svájci közös rendezésű kontinensviadalon jövő csütörtökön Törökország, szombaton Svédország, december 2-án pedig Észak-Macedónia lesz a magyarok ellenfele a csoportkörben, egyaránt 18 órától a Főnix Arénában. Az ugyancsak debreceni középdöntőbe az első két helyezett jut.

A tatabányai Jysk Kupa női felkészülési torna további programja:

szombat:

Szlovákia-Ukrajna 18.00

vasárnap:

Magyarország-Ukrajna 18.00

(MTI)