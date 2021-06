Politikusbűnözés :: 2021. június 12. 17:49 ::

Az elvtársak nem ezt ígérték: kétmilliárdos hitelt venne fel a DK fővárosa a következő ciklusok terhére

Úgy venne fel kétmilliárd forint hitelt a DK fővárosának minősülő Újbuda önkormányzata, hogy ebben a ciklusban még ne is kelljen megkezdeni a törlesztést, az teljes egészében a 2024-es választások utáni vezetésekre hárulna. A főváros legnépesebb és legnagyobb költségvetésű, leggazdagabb kerületének eladósítását elfogadhatatlannak tartja a Mi Hazánk Mozgalom, miközben van pénz a már 2010 előtt is jogerősen börtönbüntetésre ítélt politikusbűnöző, Czeglédy Csaba számára tízmilliókat kifizetni, illetve rekordszámú alpolgármesterre is, akik megbízását csak a Mi Hazánk nem szavazta meg - írja közleményében Novák Előd újbudai önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk alelnöke. Alább a folytatás.

A Gazdasági Bizottság momentumos elnökének a jövő elzálogosítását célzó előterjesztése 3 éves türelmi idő után javasolja csak megkezdeni a visszafizetést, mely tíz évig tarthatna, így a következő ciklusokkal fizettetné vissza, amit most elköltene a szivárványkoalíció. A június 17-én képviselő-testületi döntésre kerülő, ciklusokon átívelő hitelfelvétel mellett Czeglédy Csaba megbízásának felmondásáról is szavaz a testület a Mi Hazánk előterjesztése alapján.

Napirendre kerül számos ingatlan kiárusítása is, a szivárványkoalíció által korábban megszavazott 1,6 milliárd forint helyett végül közel 1,9 milliárdos értékben, döntően oroszoknak, amivel érdekes módon most nincs baja a balliberális vezetésnek. Egy gellérthegyi villát (ahol a súlyosan sérültekkel foglalkozó Habilitációs Fejlesztő Központ működött) 462,6 millió forintért, az albertfalvi termelői piacot pedig 360 millióért adná el Újbuda szivárványkoalíciós önkormányzata irodaház építésére a Putyin pénztárosának is tartott Megdet Rahimkulov fia (akit testvérével együtt a leggazdagabb magyarországi családnak tartanak), pontosabban egyik cége, a Startimmo Kft. számára, mindkettő ingatlant.

A termelői piac ciklusokon átívelő leépítési-eladási kísérlete során a választások előtt az MSZP és a Momentum képviselőjelöltje is a helyi lakosok bevonását szorgalmazta a piac jövőjével kapcsolatos döntésbe, de mára megfeledkeztek ezekről, úgy árusítják ki a közvagyont irodák és lakóparkok építésére. A Mi Hazánk Mozgalom viszont emlékezteti a szivárványkoalíciót a választási ígéreteikre, hiszen a balliberális pártok azzal kampányoltak: Újbuda megtelt.