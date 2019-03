Technika :: 2019. március 4. 11:48 ::

A Facebook és a Microsoft tengerbe fektetett kábelével kísérleteztek

A MAREA nevű adatkábel forgalmát még 2017 októberében kapcsolta be a Facebook és a Microsoft, ami eddig is a világ legnagyobb kapacitású vezetéke volt, most azonban még csavartak egyet a teljesítményen.

Még 2016 májusában jelentette be a Facebook és a Microsoft, hogy közösen építik meg az Egyesült Államokat Európával összekötő adatkábelt. A 6600 km hosszú MAREA Virginiát és a spanyolországi Bilbaót köti össze 2017 szeptembere óta, akkor kezdték el ugyanis ráengedni a terhelést, amin másodpercenként 20 000 GB mehet keresztül. Mindez nagyjából 160 Tbps kapacitást jelent, ami már így is a legnagyobb teljesítményű kábellé teszi a MAREA-t.

A The Verge beszámolója szerint az eddigi kapacitást több mint 20 százalékkal sikerült megnövelni anélkül, hogy frissíteni kellett volna a kábeleket. Ehhez a 16QAM-modulációt használták. A technológia segítségével az optikai kábelpáronként az eddigi 20 Tbps helyett sikerült elérni a 26,2 Tbps-t, ami igen jelentős változás az eredeti állapothoz képest.

Az elért eredmény azért is fontos, mert így anélkül lehetne megnövelni a már meglévő, de régi típusú kábelek kapacitását, hogy fizikailag hozzájuk kellene nyúlni.

A MAREA jelenlegi átlagos átviteli kapacitása egyébként 9,5 Tbps, így még sok akadályt kell leküzdeni, mire ez a megoldás a való életben is használhatóvá válik.

(HVG - The Verge nyomán)