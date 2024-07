Tudomány és technika :: 2024. július 14. 09:30 ::

840 kilométeres tesztrepülésen van túl egy hidrogénüzemű légitaxi prototípusa

Komoly előrelépést hozhat a még eleve csak a szárnyait bontogató légitaxizásban, ha az akkumulátorok helyett hidrogén hajtja a járművet – ezt próbálta most ki az egyik ilyen cég, a jelek szerint eredményesen.

Sikerrel teljesített egy 840 kilométeres tesztrepülést a Joby Aviation hidrogénhajtású függőleges fel- és leszállású gépe (eVTOL) – írja a cég közlése nyomán az Engadget

A prototípus repülése során keletkező egyetlen melléktermék a vízgőz volt, lévén a jármű folyékony hidrogén üzemanyagcellával, valamint hidrogén-elektromos hajtásrendszerrel működik. Az alapjai az akkumulátoros légitaxiból származnak, de a cég csökkentette a telepek mennyiségét, és egy hidrogéntankot helyezett a járműbe, mely akár 40 kg folyékony hidrogént is képes szállítani.

A hidrogén egy üzemanyagcellás rendszerbe kerül, ami hőt, vizet és elektromosságot állít elő – utóbbi hajtja meg a repülő taxi hat villanymotorját. A megmaradt akkumulátorok a fel- és leszálláskor kínálnak extra energiát.

A Joby Aviation 2025-ben szeretné kereskedelmi üzembe állítani a légitaxi-szolgáltatását – nem igényel felé- és leszállópályát, így ideális a rövid utazásokhoz. A hatótávja azonban korlátozott, nagyjából 160 kilométert tud menni két töltés között egy akkumulátoros változat.

Ha a hidrogénalapú változat valaha is gyártásba kerülne, megnőhetne a repülő taxik hatótávja, mely így már nagyobb távolságok leküzdésére is alkalmas lenne – nem is beszélve arról, mennyivel környezetbarátabb lehetne. Az egyetlen apró bökkenő, hogy ehhez fenntartható forrásból származó (zöld)hidrogénre lesz szükség.

A párizsi olimpián is tesztelni fognak repülő taxikat.

(hvg.hu nyomán)