Görög ellenállás: így próbálják megakadályozni a migránsok beköltöztetését a településeikre

Kedd hajnalban falusiak állták útját két autóbusznak, amely 80 migránst vitt volna Panajitca Pellás szállodájába. A faluba vezető utakat eltorlaszolták mezőgazdasági gépekkel, és tüzeket gyújtottak a szállodához vezető úton. A harangot félreverték, hogy minden falusi az utcán legyen.

A szállodát is megrongálták, az ablakait betörték kövekkel, kis híján fel is gyújtották. Az alábbi videóban látható nő azt mondja: "Szégyelljék magukat! Éjszaka 2-kor hozzák a migránsokat, amikor a görögöknek kijárási tilalom van! Fel fogjuk gyújtani a szállodát a migránsokkal együtt!" Azt is közölte, hogy rákos, már csak egy éve van hátra, neki úgyis mindegy.

A polgármester és a szállodatulajdonos próbálta megnyugtatni a falusiakat, de hiába. A busz továbbindult Árnissa faluba, ott is hasonlóan fogadták őket. A busz éjszaka végül folytatta útját.

Ilyen esetek egyre gyakrabban fordulnak elő, és gyakran sikerül is megakadályozni a migránsok betelepítését egy-egy faluba (80 különböző helyre vannak szétszórva Görögországban). Újabban éjszaka szállítják, költöztetik őket, hogy a lakosok ne tudjanak ellenállni.

