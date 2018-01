Az évtized legkínosabb vagy legkicsinyesebb, de legyen leghisztisebb, na jó, legtuskóbb, leggyökerebb, esetleg legbeképzeltebb zenekara címét érdemli a Kiss zenekar, mert képesek voltak egy interjú előtt azért cseszegetni a riportert, mert Iron Maiden-póló volt rajta - derül ki egy Index-cikkecskéből.

A 2012-es eseten, aminek videóját valamiért csak most kapta fel a net, az ember nem tudja, hogy sírjon-e vagy nevessen. Paul Stanley gitáros-énekesszól be a Gustavo nevű argentin riporternek, hogy ne már, mi ez rajtad, hát ez nem is Kiss-póló, aztán Gene Simmons, a zenekar a Zsindex szerint "magyar származású"baszusgitáros-énekese megy bele a dologba még jobban, és nevezi tiszteletlennek a riportert, aki elsőre láthatóan azt hiszi, viccelnek vele, aztán rájön, hogy nem, ezek le akarják vele vetetni a pólót.