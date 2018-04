Az európai kereszténység haldoklik. Ezt az elkeserítő tényt egy nemrég napvilágra került, 2014 és 2016 között készített felmerések eredményei is megerősítik. A 21 európai országban végzett felmérés adatai szerint a 16-29 éves fiatalok elsöprő többsége nyíltan vallástalannak mondja magát. (Ennél a helyzetnél csak az lesz rosszabb, amikor a fiatalok többsége muzulmánná válik.)

A legkevésbé vallásos ország a Cseh Köztársaság, ahol is a 16-29 éves fiatalok 91%-a semmiféle vallásos hithez nem kötődik. Észtországban, Svédországban és Hollandiában 70% és 80% között mozog a magukat vallástalannak nevező fiatalok aránya. A leginkább vallásos ország – korántsem meglepő módon – Lengyelország. Itt a fentebb jelzett korú ifjaknak csupán 17%-a nevezi magát vallástalannak. Litvánia a második, ott ugyanis ugyanez az arány 25%. Katasztrofális helyzetben van Nagy-Britannia is: a szigetországban 70% a nem vallásos fiatalok aránya. Közülük anglikánnak csupán 7% vallja magát, a katolikusok szintén 10%-nál kevesebben vannak (nekik egyötödük az Egyesült Királyságon kívül született), míg a muszlim fiatalok aránya (6%) már közelít a nagy keresztény felekezetek követőihez. (A 2011-es népszámlálási adatok alapján a teljes népesség 59,3%-a mondta magát valamely keresztény felekezethez tartozónak, 4,8% muszlimnak, 25,1% pedig vallástalannak. Minél fiatalabbakat nézünk, annál rosszabbak lesznek az arányok – kivéve a muszlimok számára.)

Stephen Bullivant, a londoni Szűz Mária Egyetem teológus- és vallásszociológus-professzora szerint már vége annnak, hogy a kereszténység, az alapértelmezett minta Európában, valószínűleg örökre. "Az alapértelmezett állapot a vállásmentes, és a kevés magát vallásosnak tekintő az árral szemben úszik" - mondta a professzor a The Guardiannek. Ugyanakkor kimondatlanul erről az "árról" is beszélt: a muszlimoknál magasabb a születési arányszám, és sokkal inkább őrzik a hagyományaikat.

Bullimant szerint 20-30 év múlva a fősodratú (keresztény - a szerk.) egyházak kisebbek lesznek, de a kevesebb maradék hívő elkötelezettebb lesz. Ha a keresztény vallás még politikailag korrekt lesz (ma sem teljesen az, ha éppen nem tudják migránsbarát Ferenc pápa szavait felerősítve vagy éppen kiforgatva a liberális vitorlákba befogni), és nem sérti a muzulmánok érzékenységét - tesszük hozzá mi.

Ami Magyarországot illeti, hazánk is lassan missziós területté válik: a 21 országból álló rangsor 17. helyén foglalunk helyet: a jövőnk szempontjából kulcsfontosságú 16-29 éves korosztály tagjainak 68%-a nem tartja magát vallásosnak. A rendszeresen, heti egy alkalommal templomban járók aránya Európában is nálunk az egyik legalacsonyabb: nem éri el a 10%-ot. A mezőnyt ezen a téren is Lengyelország és Litvánia vezeti.