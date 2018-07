Nyolc óriási épület az Egyesült Államok nyolc nagyvárosában: masszív, szürke, ablak nélküli erődítmények, amiket úgy építettek, hogy még egy bombázást is túléljenek. Mind a nyolc az ország egyik legnagyobb telefon- és internetszolgáltatójának, az AT&T-nek birtokában van. Ennek megfelelően rengeteg adat halad itt át, kezdve hívásoktól, sms-eken át online beszélgetésekig és jelszavakig.

Ez még oké is lenne, de egy friss hír szerint nem csak az AT&T működik ezekben az épületekben: az USA Nemzetbiztonsági Ügynökségének, az NSA-nek is rendelkezésére állnak, akik itt végzik el számtalan állampolgár lehallgatását.

Az Edward Snowdenhez is közel álló, főleg titkos dokumentumok kiszivárogtatásával foglalkozó újság, a The Intercept által megszerzett dokumentumok szerint az épületekben, amik Atlantában, Chicagóban, Dallasban, Los Angelesben, New Yorkban, San Franciscóban, Seattle-ben, és Washington, D.C-ben találhatóak, az ügynökség több milliárd privát üzenethez, beszélgetéshez férhetett hozzá.