Extra, Holokamu :: 2019. március 7. 09:27 ::

Gazdátlan Duna-parti lábbeliket reklámozott egy cipőbolt - de nem gondolták át eléggé

Hogy az égbe' gondolhatta ezt BÁRKI is, hogy jó ötlet? És a szlogenben a "gazdátlanul"? De most komolyan, mindenkinek elment a maradék esze is a Cargomodánál vagy az ügynökségénél? - így ütötte szíven az alábbi reklám a zsindexeseket:

Megszólalt egy másik érintett is, az ATV műsorvezetője:

A cég pedig "természetesen" törölt, és bocsánatot kért: