"A cigánybűnözés mérhetetlen magasságban szárnyal" - nyílt levél Kamarás Istvánnak

A napokban olvastam egy megdöbbentő hírt. Látszólag semmi köze Önhöz, és valóban, a konkrét esetben, személyében valóban nem róható az Ön számlájára. Azonban, ha a dolgok mélyére ásunk, akkor annál inkább indokolt, hogy nyílt levélben fordulok Önhöz.

Lássuk csak, miről van szó.

A hírekben olvastam, hogy megdöbbentő részletek kerültek nyilvánosságra, még egy 2017-es zsámboki gyilkosságról. A hírről bővebben itt olvashat.

De ne fáradjon, nagyvonalakban elmesélem, mi történt. A lényeg benne lesz. Történt, hogy egy cigány származású férfi betört egy egyedül élő, 88 éves öreg nénihez. A néni koránál fogva már igencsak magatehetetlen volt, az ellenállás legkisebb fokát sem bírta tanúsítani. A cigány férfi aznap este ittasan, egy vascsővel felszerelkezve indult „portyázni”. Egy háznál kitessékelték, majd továbbállt, és így látta meg azt a házat, ahol égett a villany, és az idős néni tartózkodott bent egyedül – ápolásáról, többek között pelenkázásáról a szomszéd házban lakó menye gondoskodott.

A vascső segítségével betörte az ajtót, s a legborzalmasabb az egészben, hogy nem is elsősorban azért tört be, hogy pénzt vagy élelmet zsákmányoljon, hanem, hogy szexuális vágyait kielégítse. Hatalmas erővel, a vascsővel a néni fejére sújtott. Vélhetően a néni az eszméletét már minimum elveszítette, ha ugyan ott és akkor már el nem hunyt, de mindezek után ez a bestiális szadista még közösült is vele.

Azt természetesen már felesleges hozzáfűzni, a gyilkosnak már korábban is volt dolga a törvénnyel. És nem egy befizetetlen parkolási bírság miatt.

Nos, viszont, ami a lényeg. Feltételezem, vélelmezem, Ön is mélységesen elítéli ezt a brutális, undorító és gyáva gyilkosságot. Ez remek hír, így máris van egy pont, mellyel mindketten azonosulni tudunk.

A probléma abból fakad, ezen kívül, úgy tűnik, nincs több.

Mivel ha volna, eszébe nem jutna, s nem férne fel az arcára olyan szégyenteljes, provokatív kijelentés, melyben célként fogalmazza meg az ún. „cigány autonómia” elnevezésű őrületet.

Ön egy cigány vezető, ez világos. De akkor, mikor nap mint nap fenyegetik életveszélyesen az Ön népének tagjai az én népemnek tagjait, akkor, amikor a cigánybűnözés mérhetetlen magasságban szárnyal, amikor ezek végett a közhangulat – teljesen jogosan – Önök ellen formálódik, mégis hogy van képe ilyen célkitűzéseket megfogalmazni?

Ha nem tudná, akkor elmondom Önnek, Magyarország legnagyobb bűnözői szubkultúrájának gerincét éppen az Ön népe teszi ki. Nem állítható, hogy csak és kizárólag, ahogy az sem, hogy ne működnének katalizátoraként. S, hogy mi a fő ismérve ennek a szubkultúrának? Sajnos erre a zsámboki gyilkosságra mondhatjuk, hogy „állatorvosi lova” a cigánybűnözésnek. Azon túl, hogy ebben a körben a bűnözés divat, a börtönviseltség dicsőség, alapvetően az erőszakhoz való viszony különböztetni meg a többi bűnözőtől.

Általában véve az erőszakot úgy alkalmazzák, mint öncélt. Igen, vannak magyar bűnözők is. Nézzük csak meg a rendszerváltás óta az egyik leghíresebb magyar bűnözőt, a „whisky-s rablót”. Megfigyelhető, amikor betört egy-egy bankba, erőszakot helyezett kilátásba, amennyiben nem az történik, amit ő akar, erőszakot fog alkalmazni. Az történt, fizikai erőszak tehát nem történt. Nem így a cigánybűnözőknél. Amikor például három cigány suhanc betör egy-egy idős nénihez, hogy a megtakarított pár tízezer forintját elrabolja, a néni ellenállási törekvése konvergál a nullához, tehát nem kell(ene) erőszakot alkalmazniuk céljaik elérése érdekében. Mégis azt látjuk, megteszik, megerőszakolják, elvágják a torkát, kinyomják a szemét. Ez a mérhetetlen, primitív frusztrációból, mélyről előbugyogó öncélú erőszak a cigánybűnözés eltéveszthetetlen lényege.

Ahelyett tehát, hogy Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk Mozgalom elnökét fárasztaná leveleivel, azonnal kérjen bocsánatot a magyar nemzettől pofátlan kijelentéseiért, és amennyiben valóban felelős cigány vezetőnek tartja magát, azonnal kezdeményezzen diskurzust a cigányságon belül, hogyan oldják meg ezt a tarthatatlan állapotot.

A bocsánatkérést, és amennyiben vannak javaslatai, hogyan szüntethetjük meg a cigánybűnözést, nyugodtan elküldhetni akár nekem is, a lantos.janos@kuruc.info e-mail címre, higgye el, ha konstruktívak, közre fogom adni.

Ennek természetesen előfeltétele a bocsánatkérés.

Nagy izgalommal várjuk.

