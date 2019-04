Extra :: 2019. április 8. 08:29 ::

Megfulladt egy ápolt az egyik budapesti kórház pszichiátriai osztályán

Haláleset történt egyik budapesti kórház pszichiátriai osztályán: az egyik beteg csütörtök reggelre virradóan megfulladt az ágyában.

– Rendőrautókat láttam a kórház előtt, a rendőrök a 3. emeletre mentek. Akkor hallottam, hogy megfulladt az egyik beteg – mondta el a Blikknek egy látogató.

A több kerületet is ellátó intézmény pszichiátriai zárt osztályán gyakran fordulnak elő problémás betegek, akik elmezavar vagy kábítószer hatása alatt öntudatlanul őrjöngenek. Félő, hogy ilyenkor kárt tesznek magukban vagy a környezetükben, emiatt bevett gyakorlat, hogy kikötik őket a kórházi ágy egyik oldalára erősített rácshoz. A zavart betegek ilyenkor kapnak nyugtatót is, és állandó felügyelet alatt állnak. Ez történt a később elhunyt pácienssel is: a lap úgy tudja, az egyik kezét és az egyik lábát rögzítették a rácshoz. Ő azonban minden bizonnyal szabadulni akart, így hadonászni, csúszkálni kezdett, emiatt a feje beszorult a rácsok közé, és reggelre megfulladt. Azt nem tudni, volt-e mellette valaki, és hogy figyelték-e az állapotát. Annyi viszont bizonyos, hogy reggelre élettelenül hevert az ágyában. Az ügy miatt értesítették a rendőröket is, akik a reggeli órákban több autóval siettek a helyszínre.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) megerősítette, hogy indult eljárás az ügyben.

– Az ügyet a BRFK rendkívüli haláleseti osztálya közigazgatási hatósági eljárás keretén belül vizsgálja. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A haláleset körülményeinek pontos megállapítása, a tényállás teljes körű tisztázása folyamatban van – fogalmaztak levelükben.

A bulvárlap megkereste az érintett kórházat is, hogy megtudják, indult-e belső vizsgálat, ám eddig nem reagáltak a kérdéseinkre.

Magyarországon becslések szerint 2 millió pszichiátriai beteg lehet, de alig százezren jutnak terápiához - jegyzi meg a lap forrásmegjelölés nélkül. (A Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány által szervezett, 2017-es konferencián hangzott el a hajmeresztő szám - a szerk.) A betegjogi törvény szerint ön- és közveszély esetén a kezelőorvos vagy szakápoló rendelhet el korlátozó intézkedést (rácshoz kötés), amelynek alkalmazása alatt az érintett személy állapotát és szükségleteit folyamatosan ellenőrizni kell.

(Blikk nyomán)