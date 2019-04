Az 55 éves, valamiért Londonban élő Laleh Shahravesht nemrég a dubaji repülőtéren tartóztatta le a hatóság, amikor volt férje temetésére érkezett az Egyesült Arab Emírségekbe.

A férfi még 2016-ban házasodott meg újra, amikor is a volt felesége két, az esküvőről készült kép alá is azt írta kommentben, hogy az új felesége egy "ló". A sértésnek szánt megjegyzésből most bírósági ügy lett.

Shahravesh 18 éven át volt házas egykori férjével, összesen pedig 8 hónapot élt Dubajban. Miközben a lányával "vissza"tért Londonba, a férje az Egyesült Arab Emírségekben maradt, majd elváltak. A nő később a Facebookon vette észre, hogy a férje újra megházasodott, majd ezután kezdte el sértegetni az új arát.

A nő fársziul írt megjegyzést a képekhez, köztük azt, amelyben angol fordításban az állt:

"I hope you go under the ground you idiot. Damn you. You left me for this horse"