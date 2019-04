Extra :: 2019. április 9. 20:36 ::

Toroczkai: az elsikkasztott rendszerváltozás óta a két nagy politikai tömb egymást váltva teszi tönkre az országot

Megérti, ha ennyi köpönyegforgatás után az emberek nem bíznak egy új pártban, de azt ígéri, a Mi Hazánknak a magyarok lesznek az elsők. A politikai korrektség helyett a valós problémákra valós válaszokat adnak - vallja a pártelnök, aki arra figyelmeztet: ha a jelenlegi népesedési folyamatokat nézzük, akkor hamarosan cigányország leszünk. Interjúnk Toroczkai Lászlóval.





Fotók: Toroczkai László/Facebook

- Miért volt szükség még egy pártra?

- A Jobbik alelnökeként megpróbáltam megakadályozni a Jobbik beolvadását az egyesülni készülő balliberális tömbbe, ezért igyekeztek kiszorítani a pártból. Végül, Vona Gábor lemondása után, egy olyan elnökválasztási kongresszuson, ahol a küldöttek megvásárlása, vagyis a csalás gyanúja is felmerült, több mint 46 százalékot szerezve, egy hajszállal alulmaradtam Sneider Tamással szemben. Ezután kizártak a Jobbikból. Ásotthalomra hívtam azokat, akik a Jobbik eredeti szellemiségét megtartva, valós, gyökeres változásokat akarnak a magyar politikai életben. Azt is hozzátettem, hogy ha csupán néhány tucatnyian jönnek az általam vezetett településre, ide, az Alföldre, akkor szalonnát sütünk, ha sokan leszünk, akkor alulról szerveződő új politikai mozgalmat indítunk. Több ezren jöttek, s ami a számoknál is sokkal fontosabb, hogy óriási lelkesedéssel, bizakodással jelezték, hogy szükség van erre az új politikai erőre, így aztán viszem a Mi Hazánk Mozgalom zászlóját.

- Miért kellene bízni pont ebben a pártban, miben különbözik a többitől?

- A magyar emberek joggal mondhatják, hogy elegük van a pártokból, és már egyikben sem bíznak meg, hiszen nemzetközi kitekintésben is példátlanul sok fordulat és árulás történt a magyar politikai életben. A Fidesz a liberális internacionálé egyik vezető tagjából vált mára – legalábbis szavakban - jobboldali, nemzeti párttá, miközben a Jobbik egy nemzeti radikális pártból vált balliberális párttá. Eközben megtagadták a múltjukat, Mirkóczki Ádám Jobbik-szóvivő ki is jelentette, hogy nem volt igaz, amit 2010 előtt mondtak. A legnagyobb demokraták pedig az egykori kommunistákból lettek. A magyarországi pártok és politikusok úgy cserélgetik az elveiket, mondanivalójukat, mint más a kapcáját, mindig a saját érdekeik szerint, mert csak a hatalom és a pénz érdekli őket. Megértem, ha az emberek nem bíznak bennük. Mi viszont mindig ugyanott álltunk. 41 éves vagyok, de a politikai pályafutásom 23 évvel ezelőtt kezdődött, és ha valaki elolvassa mondjuk az 1997-ben, 19 évesen a Magyar Fórumban megjelent cikkeimet, vagy meghallgatja az 1999-ben, 21 évesen a Magyar Rádió Vasárnapi Újság számára készített riportjaimat, akkor egyetlen mondatomat sem kell letagadnom, az akkori szavaimat ma is vállalom.

- Hova sorolná magát, magukat?

- A jobboldali-baloldali definícióknak a mai politikumot tekintve, nincs értelme. Mindig azt mondtam, hogy amit mi képviselünk, annak röviden az a lényege, hogy a magyarok az elsők. Ez Magyarország, a magyar emberek hazája. Ezt mindenkinek tiszteletben kell tartani, és minden politikai intézkedést ennek az elvnek kell alárendelni. Ha el tudunk jutni minden magyar emberhez, és el tudjuk magyarázni, meg tudjuk mutatni, hogy mit akarunk, akkor mi lehetünk a legnagyobb erő Magyarországon.

- Összefognának valakivel? Az ellenzékkel vagy a kormánypárttal?

- Egyikkel sem. Mi a magyar emberekkel szeretnénk összefogni. Az elmúlt hónapokban világossá vált, hogy már csak két nagy tömb létezik. Az egyik oldalon a Fidesz, vagy más néven, a NER rendszere, a másik oldalon pedig az immáron egyesült balliberális tömb. Sokáig titkolták az egyesülési szándékot, de a Kossuth téren hónapok óta együtt lengedezik a szélben az Árpád-sávos zászló a szivárványszínűvel, a vörös csillagossal, a cigányság különállását jelképező kerekes zászlóval. Már most bejelentették, hogy az önkormányzati választásokon számos helyen egységesen indulnak, így például az előbb említett Mirkóczki Ádám mögé felsorakozott az MSZP, a Jobbik, a DK, az LMP és a Momentum is. Ugyanez várható a 2022-es országgyűlési választásokon is.

Az elsikkasztott rendszerváltozás óta ez a két nagy politikai tömb egymást váltva teszi tönkre az országot. Miközben dübörög mindkét oldalról a propaganda, és virtuálisan ütik egymást, a színfalak mögött együttműködnek, és a legfontosabb, népünk életét alapjaiban meghatározó kérdésekben ugyanazt csinálják.

- Tudna konkrét példát is mondani?

- Itt van mindjárt a korrupció. Most jobban szem előtt van a korrupció, mert a Fidesz oligarchái magyarok, akik Magyarországon építenek kastélyokat, de emlékszünk, a balliberális kormányok alatt hogyan tüntettek el ugyancsak milliárdokat például a metróberuházáskor. Ma az útberuházásoknál Mészáros Lőrinc cégei hasítanak, a balliberálisoknál pedig többek között az Európa-szerte korrupciós ügyekről hírhedt Strabag vitt mindent. Ahogy a szemünk előtt finanszírozzák a Fideszt Mészáros Lőrincék, ugyanúgy juttatták vissza a haverok a pénzeket az MSZP-nek is, ne feledjük például Simon Gábor MSZP-alelnök napvilágra került titkos ausztriai bankszámláját se. A vicc az, hogy a színfalak mögött Mészáros Lőrinc cégei mindeközben a Strabaggal is kiválóan együttműködnek, számos közös beruházásuk van, sőt Mészáros Lőrinc mellett a Strabag is szponzorálja még Orbán Viktor kedvenc csapatát és a felcsúti futballakadémiát is.

- Erre mondják, hogy minden párt és politikus korrupt.

- Nézze, azt hiszem, kevés olyan polgármester van, akit annyiszor világítottak át, mint engem. Az ásotthalmi polgármesteri hivatalban a Fidesz és a balliberálisok oknyomozói is kutakodtak az elmúlt évek során, mégsem találtak egyetlen korrupciós ügyet sem. A Mi Hazánk Mozgalom elnökségében három polgármester is ül, és ők sem keveredtek korrupciós ügyekbe, ugyanúgy rendre újraválasztottak minket a választópolgárok, mint például Fülöp Erik országgyűlési képviselőnket, aki korábban háromszor is választást nyert Tiszavasvári város polgármestereként.

- De stratégiai kérdésekben azért mégis van némi különbség a két tömb, a Fidesz és a balliberálisok között, nem?

- Ugyan, legfeljebb a cirkusz kedvéért vitatkozgatnak egymással, valójában minden, a népünk életét alapjaiban meghatározó kérdésben ugyanazt képviselik. Mindkét politikai tömb részt vett már a kilencvenes évektől kezdve a rablóprivatizációban. Eltüntették a nemzetgazdaságunkat, az ipart, a mezőgazdaságot, mindent leépítettek, és milyen választ adtak a kialakult helyzetre? Mindkét oldal kinyitotta a határokat a multik előtt, akik, kihasználva a versenyelőnyüket, tőkéjüket, nemzetközi kapcsolatrendszerüket, háttérbe szorították a szárnyaikat próbálgató magyar cégeket, kis- és középvállalkozókat. De még ez sem volt elég. Mind a Fidesz, mind a balliberálisok elképesztő kedvezményekkel és támogatásokkal tömik tovább a multikat. Gondoljon bele, hogy az Orbán-kormány például 2014-ben egyetlen multinak, a magyargyalázó reklámjáról elhíresült Telekomnak 80 milliárd forint támogatást adott a magyar adófizetők pénzéből, miközben ebben az időben több tízezer magyar közmunkás bérére mindössze 60-100 milliárdot szánt évente.

De említhetném a parkolási maffiát is. A kilencvenes évek óta ugyanazok – az MSZP-hez és a Fideszhez is köthető - politikusbűnözők működtetik a parkolási rendszert Budapesten, néhányan ugyan már a vádlottak padján ülnek, de a többség ugyanúgy, ahogy a balliberális kormányok idején, most is zsebrevágja a milliárdokat a magyar emberek pénztárcájából. Ferencvárosban például a parkolóautomatákból kieső nyugtákon még sorszám sem volt, ennyire pofátlanul lopják a közpénzt.

Továbbá az egymást váltó Fidesz-tömb és az egyesült balliberális tömb kormányai együtt tették tönkre magyar családok százezreit a devizahitelekkel és más banki trükkökkel is. 2004-től pörgették fel a "deviza alapú" hitelezést, aztán 2010-ben a választási bukása pillanatában az egyik utolsó kormányrendeletével (83/2010) a balliberális kormány a bankokat védve definiálta a devizahitel fogalmát, hogy aztán erre hivatkozva csúcsmagas árfolyamon forintosítson 2014-ben a Fidesz-kormány, amely aztán 2015-ben az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal kötött szerződéssel még inkább szabad utat engedett a végrehajtásoknak. Ennek következtében, minden rekordot megdöntve, az elmúlt 3 év alatt több mint 10 ezer kilakoltatás történt. S, hogy miért is jó ez a magyar államnak? Többek között azért, mert az egyik legnagyobb nyerészkedő éppen maga az állam. A végrehajtások során az ingatlanokhoz jóval a piaci ár alatt hozzájutó MKK Követeléskezelő Zrt. 100%-os tulajdonosa a kizárólag a magyar állam tulajdonában lévő Magyar Fejlesztési Bank. Tudják, ez az az állami bank, amely például 20 milliárdos hitelkeretet biztosít Schmidt Mária cégének. (Hab a tortán, hogy a fideszes holokauszt-kutató Schmidt Mária fia és üzlettársa a ballliberális LMP-vezető, Ungár Péter.) Miközben mindehhez magyarok százezreit kell kizsigerelni vagy éppen utcára tenni, az MKK Zrt. vezérigazgatója a 46,8 millió forintos éves jövedelméhez 9,3 millió forintot csaphatott hozzá karácsonyi jutalomként most decemberben.

- De sokak szerint legalább a Fidesz nemzeti politikát hirdet, nem szuverén nemzetek nélküli Európai Egyesült Államokat, mint Gyurcsányék.

- Ez is átverés. Az elmúlt 9 évben hány olyan nagy történelmi film készült, ami a nemzeti öntudatot erősíti? Egy sem, kaptunk helyette Saul fiát. Utoljára az 1968-ban készült Egri Csillagok tudott az egész nemzetre hatni. Ennyire nemzeti a Fidesz. De, ha már Gyurcsány szóba került, fontos megjegyezni, hogy ő az egyetlen potens vezető a balliberális oldalon, aki az egész tömb vezérévé válhat 2022-re, ezért érdemes arra is figyelni, hogy mi az ő koncepciója. Én nem szeretnék Európai Egyesült Államokat, egyrészt, mert magyar vagyok, aki szereti a hazáját, másrészt ha megszűnik a nemzeti kohézió, akkor a magyar érdekekért sem lehet majd küzdeni, arctalan, gyökértelen és még jobban kizsákmányolt rabszolgákká válnánk.

- A Fidesz azt mondja, ő megvédi a migránsoktól Magyarországot.

- 2014 tavaszától egyedül küzdöttem Ásotthalom polgármestereként a magyar-szerb határon, a Facebook-oldalam követőinek kellett összeadni annak a terepjárónak az árát is, amellyel a határt kezdtük őrizni. A mezőőrség volt az egyetlen jogi lehetőség, hogy az irányításommal törvényes fegyveres szervezetet hozhassak létre, így ezen a néven kezdtük meg a határvédelmet. A kerítést is én javasoltam először, másfél évig küzdöttem érte, mire 2015 nyarán a Fidesz-kormány végre elkezdte építeni. Működik is, a déli határon nem jön át senki. Ugyanakkor a letelepedési kötvényekkel, vagy akár egyetemi ösztöndíjakkal is sok migráns érkezik, és Nyugat-Európából szabadon jöhetnek hozzánk a bevándorlók, Budapesten egyre több az úgynevezett „halal”, tehát muszlim hentesüzlet is. Eközben Sopron mellett, vagy éppen a szentesi baromfifeldolgozóban már indiaiak, pakisztániak dolgoznak a kivándorló magyarok helyett. Sem a balliberálisok, sem a Fidesz nem tesz semmit a kivándorlás csökkentésére, pedig, ha a magyarok elmennek, akkor mindegy is, hogy jönnek-e migránsok, Magyarország üres lesz, pontosabban, ha a népesedési folyamatokat nézzük, akkor cigányország leszünk. Az Opre Roma Párt hivatalosan már most is Roma Tartományt akar, négy megyét kiszakítva Magyarország testéből.

- Mi a véleménye a velük való együttélésről? Van cigánybűnözés?



- Mindkét tömb a szőnyeg alá söpörte ezt a problémát, mert a balliberálisok és a Fidesz is olcsó szavazatokként tekint a cigányságra, sőt az elmúlt 9 évben csak Farkas Flóriánnal súlyosbították az amúgy is katasztrofális helyzetet. A cigánybűnözés szót sem használja rajtunk kívül már senki, pedig ma is vannak olyan bűncselekményfajták – például az úgynevezett „unokázás”, amikor idős embereket csapnak be –, amelyeket kizárólag cigányok követnek el. Az igazságot azért kell kimondani, mert csak így tudunk prevenciót alkalmazni, megelőzni az újabb bűncselekményeket. A politikai korrektség helyett mi a valós problémákra valós válaszokat adunk. A nemrégiben meggyilkolt szekszárdi 6 éves roma kislány esetében is jobb lett volna, ha bentlakásos iskolába kerül, hiszen az édesapja éppen a börtönből szabadult, a bestiális gyilkos pedig a saját unokabátyja volt. Vannak olyan esetek, amikor jobb a szegregáció, mint a mindenáron erőltetett integráció, például az iskolákban is, ahol néhány kezelhetetlen gyerek pokollá tudja tenni a társai életét, akiknek a fejlődését, tanulását akadályozzák.

- Ha a kétpólusú politikai rendszerben a két nagy tömb közül egyik sem vonzó az Önök számára, akkor mi a megoldás?

- A harmadik tömb, a harmadik pólus létrehozása, ezen dolgozunk. Nem szabad beletörődni abba, hogy minden választáson csak a kisebbik rosszat választhatjuk. A harmadik tömb létrehozása érdekében két olyan történelmi párttal, a Magyar Igazság és Élet Pártjával (MIÉP) és a Független Kisgazdapárttal (FkgP) is szövetséget kötöttünk, amelyeknek a szellemisége már régóta hiányzik az Országgyűlésből. Gondoljunk csak bele abba, hogy valamennyi jelenlegi parlamenti párt valójában urbánus párt, a vidék hiteles képviselete teljesen hiányzik a parlamentből, meg is látszik ez akár a falvak, akár a mezőgazdaság helyzetén.

- A felvázolt gazdasági problémák megoldására melyek az Önök javaslatai?

- Mi nem félünk kimondani, hogy a nemzetgazdaság helyreállításához állami beavatkozásokra van szükség a mezőgazdaság vagy éppen az ipar vonatkozásában is. Ehhez eddig is rendelkezésre álltak a források, csak éppen másra költötték. Az uniós csatlakozásunk óta 15 ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett Magyarországra, és szinte teljesen haszontalanul folyt szét. Ennek a fő oka az elosztási rendszer, amin se a Fidesz, se a balliberális tömb nem akart soha változtatni. A különböző operatív programokon keresztül a politika osztja el, ez már önmagában rossz, hiszen máris benne van a korrupció. Másrészt a kormányok irányító hatóságai és Brüsszel közötti alkuk eredményeként azt is konkrétan meghatározzák, hogy mire lehet elkölteni, de ez sokszor köszönőviszonyban sincs a valódi igényekkel. Így lettünk a felesleges beruházások, a körforgalmak, térkövek és néhány méter magas alföldi kilátók országa. A mi javaslatunk az, hogy ki kell harcolni, hogy az uniós fejlesztési pénzek - a politikát kihagyva - kizárólag munkaadó magyar cégekhez kerüljenek bérfelzárkóztatásra. Így még a 2020 után csökkenő uniós források is jobban meglátszanának a magyar gazdaság eredményein. A multikat pedig szabályozással lehet tisztességes bérekre kényszeríteni. Ha nőnek a bérek, nő a fogyasztás, felpörög a gazdaság, több pénz kerül az államkasszába, ráadásul megállhat a kivándorlás, enyhülhet a munkaerőhiány is.

Az államkasszát mindezeken túl azzal is fel lehet tölteni, hogy lesz végre elszámoltatás, vissza kell szerezni legalább a szétrabolt nemzeti vagyon egy részét. Polgármesterként, Ásotthalmon is azzal kezdtem, hogy átvilágítottam, elszámoltattam és bíróság elé állíttattam az előző, 18 évig regnáló fideszes polgármestert. Kormányon ugyanezt tenném.

- 2022 előtt még itt van az idei európai parlamenti választás. Az elsők között mutatták be a programjukat.

- A Mi Hazánk kötelezővé tenné a miniszterelnök-jelölti viták mellett a programírást is a pártok számára. Olyan pártok ne is indulhassanak a választásokon, amelyek annyira sem tisztelik a választópolgárokat, hogy programot írjanak. A mi célunk, ahogy megfogalmaztuk, a Kamcsatka-félszigettől Lisszabonig terjedő európai kultúrkör megvédése, valamint az Európai Unióban meglévő kelet-nyugati irányú törésvonal felszámolása. Az Unió ugyanis jelenleg egyszerűen kizsákmányolja a később csatlakozott, keletebbre lévő tagállamokat, a munkaerőt elszívják innen, miközben sokszor rosszabb minőségű árukkal árasztják el a piacainkat. Ha ez így marad, mi attól sem félünk, hogy népszavazáson kérdezzük meg a magyar embereket az uniós tagságról, de mindenekelőtt az európai parlamentben szeretnénk harcolni a magyarok érdekeiért.

- Ön a listavezető. Megválasztása esetén Brüsszelbe költözne?

- Nem Brüsszelbe, hanem Budapestre. Onnan könnyebb is egy országos pártot vezetni, mint Ásotthalomról. Az európai parlament tagjaként egyébként a magyar Országgyűlésben is felszólalhatnék, de azért szeretnék EP-képviselő lenni, mert - ahogy korábban is megfogalmaztam - nekem van vízióm és van tervem is. Az első beszédemmel ízekre tépném ezeket a langyos, korrupt, alkoholfüggő, lelki beteg, degenerált politikusokat, és a képükbe ordítanám, hogy most úgy akarják egész Európát - és benne a kiürülő hazánkat - végképp eltörölni, ahogy annak idején, a szellemi elődeik a trianoni diktátummal szerették volna Magyarországot megsemmisíteni. Ezt kell megakadályozni, van tehát feladat bőven. Homokszem lennék a gépezetben.

(Kuruc.info)