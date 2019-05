Extra :: 2019. május 20. 22:31 ::

Morvai Krisztina: szolidaritás a "letiltott" Toroczkaival, egykori harcostársammal

Morvai Krisztina írja közösségi oldalán:

Torockai László elsőként lépett fel a Magyarországot fenyegető tömeges migrációval szemben. Ő hívta fel a figyelmet a határvédelem szükségességére s polgármesterként ő szervezett mezőőrséget a rábízott ásotthalmi lakosság és voltaképpen az egész ország védelmére. Ő mutatta be nekem is a hatalmas veszélyt 2015 év elején, amikor meghívására náluk járhattam. Most a Mi Hazánk Mozgalom európai parlamenti képviselőjelölti listájának vezetője.

Mélyen felháborít, hogy "korunk cenzora", a Facebook letiltotta kétszázezres látogatottságú oldalát, indokolás nélkül, önkényesen beavatkozva ezzel a magyarországi választási kampányba. Szolidaritásom jeleként bemutatok ("újratöltve") két rövid dokumentumfilmet a "régi szép" (de igen kemény) időkből, amikor Laci bátor fellépésével megalapozta hazánk sikeres migrációellenes stratégiáját. Kérem, hogy minél többen osszák meg és terjesszék, ezzel is szembeszállva a kommunizmusra emlékeztető, gyalázatos cenzúrával. Nekünk ne a Facebook ellenőrei mondják (parancsolják) meg, hogy kire szavazhatunk és kire nem május 26-án!

Isten óvja és vezesse Magyarországot!

Köszönettel és szeretettel

Morvai Krisztina

