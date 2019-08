Extra :: 2019. augusztus 12. 21:59 ::

Megdőlt az idei hőségrekord

Reklám





Megdőlt az idei hőségrekord, az ország déli részén mérték a legmagasabb hőmérsékleteket, 40 Celsius-fok közelében tetőzött a forróság. Sokan kifejezetten az olyan helyeket keresték, ahol biztosan találni egy kis felfrissülést – közölte az M1 Híradója.

Idén először a legmagasabb piros riasztást adta ki a meteorológiai szolgálat több megyére is. Országszerte megteltek a strandok, de a Balaton és a Velencei-tó is szinte teljesen megtelt.

A nyár eddigi legmelegebb napja volt hétfőn. Mostanáig július elsején volt a legmelegebb, akkor 37,5 Celsius-fokot mértek Tiszaalpáron. Most ennél több állomáson is regisztráltak magasabb értéket. A legmelegebbet Derekegyházán mérték, ott 38 Celsius-fokig melegedett fel levegő, de országos szinten is 35 Celsius-fok körül alakultak a maximumok.

Kedden és szerdán várható lehűlés

A napi melegrekord viszont nem dőlt meg, az ugyanis 40,8 Celsius-fok. A meteorológiai szolgálat korábbi bejegyzésében arról írt, hogy a kedden és szerdán érkező hidegfront jelentős lehűlést hoz. Egy-két nap alatt mindenütt mintegy 10 Celsius-fokot, néhol akár többet is csökken a csúcshőmérséklet.

A több napon át tartó hőség megviseli az emberek szervezetét. A mentőket is többször riasztották az elmúlt napokban.

(Híradó nyomán)