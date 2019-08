Extra :: 2019. augusztus 26. 17:29 ::

"A múltat végképp eltörölni…" - Jakab mosdatja az MSZP-t

Reklám





Emlékezhetünk rá, nem olyan régen, Miskolcon pár suhanc cigánybűnöző megtámadta a helyi rendőrkapitány helyettesét. A balliberális portálok egyik zászlóshajója, az Index nem is hazudtolta meg magát, következetesen „tiniként” emlegette a cigány származású bűnelkövetőket.

No de ők túlságosan már nem tudják alulmúlni magukat, ez esetben talán nem is érdemes a szót fecsérelni rájuk. Nem úgy Jakab Péter, a Jobbik „ökle”, bár erősen véleményes, tudnak-e még lejjebb süllyedni, az igyekezetet viszont „honoráljuk”, hiszen látjuk, tapasztaljuk, ezúttal éppen egy bizonyos Varga Lászlóval tartott közös sajtótájékoztatót.

De mi is ebben az érdekes? Ki ez a Varga László?

Ő az MSZP egyik országgyűlési képviselője. Most már attól is tekintsünk el, hogy ez egy újabb fejezete a Jobbik elvtelen önfeladásának, már szokványos a Jobbik és a baloldal összeborulása, de igazság szerint ezt is túlhaladtuk, a Jobbik a baloldal szerves részévé vált.

Ameddig még léteznek, mert az a 6% már csak csökkenni fog.

Annyiban azonban mégis kuriózumnak számít ez a sajtótájékoztató, hogy ezúttal nem a „szép, közös jövő” reményében álltak ki, hanem, mintegy utólagos MSZP-mosdatásba is fogott Jakab. Mert vajon mennyi hitele lehet egy MSZP-snek a közbiztonság milyensége miatt ostorozni bárkit? Mert azt húzzuk alá, valóban csapnivalóak az állapotok az ország azon felén, de ez egy jottányival sem volt különb az MSZP-kormányok alatt!

A cigánybűnözéshez, mert itt kétségtelenül arról van szó, sem az MSZP, sem a Fidesz nem mert, nem tudott, nem is akart hozzányúlni. És kérdezzék csak meg a miskolciakat, a már fogalommá vált miskolci Lyukóra nem ugyanúgy beengedték-e a „mélyigényteleneket”, ahogyan a fantasztikus Avason történő „zseniális” fészekrakás következményeit is a helyieknek kellett elszenvedni. De sorolhatnánk még tovább, az ún. Európai Cigány Központot is megszavazták Miskolcra a szocialisták. És talán még Jakab is emlékezik arra, amikor magyar élet menete elnevezéssel éppen a Jobbik szervezett tüntetést az Avason, akkoriban mostani barátai másztak elő hisztériázni, tüntetni ellenük, többek között a Demokratikus Koalíció (mely az MSZP-ből vált ki).

Varga László 2006-tól MSZP-s országgyűlési képviselő volt, vajon akkor miért nem járt a szája? Jakab pedig visszamenőlegesen szeretné tisztára mosni őt és általa pártját? Ez nem fog menni, teljesen hiteltelenek.

Főleg úgy nem, hogy ezen a közös sajtótájékoztatón egyikük sem merte megnevezni a valós problémát, hogy Miskolc főként a cigánybűnözéstől szenved, ámbár a két társaságnak már oly mindegy. Lehet még nagyokat mondani egy kicsit, lehet asztalt csapkodni, de ez már az agónia jele, mind az MSZP, mind az árulás, mind fogalom politikai szinonimájává váló Jobbik el fognak tűnni a süllyesztőben.

A gond csak az, a cigánybűnözés viszont itt marad rajtunk, amivel viszont nekünk kell valamit kezdenünk, mert teljesen világos, hogy a jelenleg regnáló kormány sem fog ellene tenni, mint ahogyan az elmúlt 9 évben sem tett. Az viszont egészen biztos, hogy Jakabék nem a „szocikkal” fognak közbiztonságot teremteni. Már persze elméletben is nevetséges, mert mint leszögeztük, gyakorlatban már nem sok lehetőségük lesz. De mégis, ahogy mondani szokás, Belzebúbbal nem lehet kiűzni az ördögöket. Még ha például Gyöngyösi Márton az „ördög öreganyjával” is összefogna.

Lantos János – Kuruc.info

A jakabokról: Besötétedett