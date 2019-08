Extra :: 2019. augusztus 30. 22:51 ::

Óriási szenzáció: Putyin nem ismeretlen utcai árustól vásárolta a fagylaltot Erdogannak és magának

Igazi világpolitikai színes misztikum tűnt fel néhány orosz újságírónak, akik megtekintették azt, ahogy Vlagyimir Putyin fagyizik a most tartott moszkvai légikiállításon.

Az orosz elnök Erdogan török elnökkel fagyizott egyet, amiben semmi különös nincs, bár az információk szerint az a fagyi, amit ők kaptak, nem volt elérhető rajtuk kívül senkinek.



Az idei fagyizás (fotó: Mikhail Svetlov / Getty Images Hungary)

Az érdekesség az, hogy a fagyit egy olyan árustól kapták, akit egyik másik fagyiárus sem ismert a kiállításon, viszont pontosan ugyanettől a személytől kapott Putyin fagyit két évvel ezelőtt is, amikor ugyanezen a kiállításon ugyanígy fagyizott egyet.

Ráadásul egyéb körülmények is nagyon hasonlóak voltak: Putyin akkor is nagy címlettel fizetett a fagyiért, mint most, és a fagyiárus akkor sem tudott visszaadni belőle, mint most. Putyin most azt mondta, hogy tartsa meg a visszajárót, és adja oda a légügyi miniszternek.



A 2017-es fagyizás (fotó: Alexey Nikolsky / AFP)

A fagyiárusos furcsaságot kiszúró újságírók szerint az elnököt kiszolgáló nő szinte biztos, hogy az elnöki biztonsági csapat egyik tagja, de arra is jó esély van, hogy a belbiztonsági és kémelhárítási feladatokat ellátó Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) egyik tisztje látható a képeken és videókon álruhában. Hallatlan...