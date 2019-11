Extra :: 2019. november 15. 22:49 ::

A budapesti gazdik harmada még az ágyba is beengedi az állatait

Egy kutatási applikációval és telefonos lekérdezéssel készült felmérés arról, hogy miként viszonyulnak a magyarok a házi kedvencekhez. Az ezer főn, 18-59 éves korosztályon elvégzett kutatás a CIB Bank megbízásából készült.

A válaszadók 35 százaléka jelenleg is tart kutyát, 14 százalékuk pedig macskát, 21 százalékuknak az otthonában pedig mindkét állatból van. Az is kiderült azonban a felmérésből, hogy a válaszadóknak csak kevesebb mint a fele, 40 százaléka, szerezné be házi kedvencét menhelyről, Budapesten ez a szám viszont 50 százalékhoz közelít.

A magyarok többsége pedig inkább kutyás, mint macskás: 61 százalékuk kutyát szeretne, 35 százalékuk pedig cicát.

A válaszadók több mint kétharmada szerint a négylábú családtagok enyhítik a magányt, de közel ugyanennyien mondják azt is, hogy szeretnek játszani velük, vagy, hogy megbízható házőrzőknek tartják őket. A megkérdezettek majdnem fele (45 százalék) szerint a kutyák és a macskák egyaránt remek játszótársai lehetnek a gyerekeknek, és a magyar lakosság közel 70 százaléka gondolja úgy, hogy sokkal jobb olyan családban élni, ahol van kutya vagy macska. Közel ugyanennyien családtagként tekintenek háziállatukra.

A megkérdezettek több mint harmada (38 százalék) házban vagy lakásban tartja a kedvencét, és további 27 százalék engedi a macskát, kutyát szabadon ki-be járkálni. Összességében 65 százalék nyilatkozott úgy, hogy a kutya és a macska helye alapvetően az ajtón belül van.

A budapesti gazdik 36 százaléka az ágyába is beengedi négylábú barátait.

(HVG)