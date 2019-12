Extra, Sport :: 2019. december 8. 14:57 ::

Letartóztatás, kirúgás, kitiltás: háborús bűnösöket nem hurcolnak meg úgy, mint egy Manchester City-szurkolót

Letartóztatta a manchesteri rendőrség azt a Manchester City-drukkert, aki egy videó tanúsága szerint majmokat utánozva próbálta meg kizökkenteni a szombati manchesteri derbin a unitedes "Fredet" – írja megelégedve a Sky News nyomán a Zsindex.

A meccsen a Manchester City szurkolói a "rasszista gesztusok" mellett dobálással is igyekeztek megzavarni a Manchester United játékosait, Fredet (Frederico Rodrigues de Paula Santos) el is találták a meccs vége felé. Rajta kívül Jesse Lingardot pécézték ki maguknak, egyelőre azonban csak azt a szurkolót sikerült elkapni, akiről videó is készült a meccsen.

A 41 éves férfit jelenleg is fogva tartják, és "rasszista indíttatású közrend elleni bűncselekménnyel" gyanúsítják, egy Twitter-bejegyzés alapján pedig a munkahelyén is felfüggesztették a történtek miatt. A Manchester City már a meccs után hivatalos közleményben jelezte, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben, amibe a rendőrséget is bevonták, a férfit pedig a korábban lefektetett szabályok alapján minden bizonnyal élete végéig kitiltják majd a csapat meccseiről, de valószínűleg így is komoly büntetésre számíthatnak majd az incidens miatt.

Marcus Rashford, a Manchester United szintén néger játékosa a Sky News-nak egyébként azt mondta, hogy a meccs közben ő nem észlelte az incidenst, de úgy vélekedett, hogy ezen a téren "még mindig sok a teendő". A rendőrség közleménye szerint a hatóságok a két csapattal közösen tovább dolgoznak majd az ügy felgöngyölítésén, és minden lehetséges szálat megvizsgálnak a rettenetes cselekménnyel kapcsolatban.

