Extra, Videók :: 2020. február 12. 18:55 ::

Semmi sem igazán skandináv, a négerek ősei a vikingek - még mindig nem elég az agymosás északon

Reklám





Igazán formabontó módon sikerült kommunikálnia a Scandinavian Airlines (SAS) összskandináv légitársaságnak azt, hogy mit jelent számára a skandináv kulturális örökség – számolt be az Information Liberation és a The Drum.

Egy új videóban ugyanis az hallható, látható, ahogy egy néger azt mondja, nem vagyunk jobbak, mint viking őseink, de kiderül az is, hogy minden svéd „szent” étele, a svéd húsgolyó sem svéd, hanem inkább török, ahogy a Danish-nek nevezett pékáru sem dán, hanem osztrák. És mindez annak az alátámasztására szolgál, hogy a régi Skandinávia is olyan befogadó volt, mint az új, hiszen a régi vikingek is utaztak, és amit jónak tartottak, azt beépítették a kultúrájukba.

Kisvártatva felháborodott svédek, dánok és norvégok (de talán még izlandiak és feröer-szigetiek is) lepték el a SAS hivatalos YouTube-csatornáját, ahol látható volt a légitársaság videója, és bőszen kattintottak/érintették meg a lefelé mutató hüvelykujjat.

(Mandiner nyomán)