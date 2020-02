Extra, Külföld :: 2020. február 26. 22:03 ::

Azt is megnézték Weinstein tárgyalásán, valóban degenerált-e még a "férfiassága" is - és igen, az

Reklám





Donna Rotunno, a nemi erőszak és szexuális bántalmazás (sexual assault) miatt elítélt Harvey Weinstein ügyvédje a Daily Mailnek adott exkluzív interjúban azt mondta, hogy komolyan aggódik ügyfele egészségéért, és tagadta, hogy a járókeret valamiféle színpadi kellék lett volna, amit csak a szimpátia felébresztése miatt használt a zsidó producer. Ügyfele 67 éves, két kiskorú gyermeke van, akikkel szoros kapcsolatban van, és már a neki kinéző, meglehetősen hosszú büntetés (29 év a maximum, amit kaphat) is rendkívül elkeserítő a gyerekek szempontjából - tolmácsolja szavait együttérzően az Index.



Fotó: VIEW press / Getty Images Hungary

Az ügyvéd elsősorban azért "dühös", mert Weinsteint az ítélethozatalig sem engedik már haza, és a híres-hírhedt Rikers Island börtön nemi erőszaktevőknek fenntartott részlegén fogják fogva tartani – amint kiengedik a kórházból, ahová a tárgyalóteremből vitték magas vérnyomása és szívritmuszavara miatti rosszullétét követően.



Fotó: John Moore / Getty Images Hungary

Rotunno első számú kifogása a járókeret elvétele, amit a börtönbe nem vihet be magával, mert fegyverként lehet használni. A járókeret helyett kerekesszék jut majd Weinsteinnek, ami Rotunno

szerint pont annyira megalázó, mint a védence meztelen testéről készült képek bemutatása volt a tárgyalás során.

Azért volt erre szükség, mert az egyik áldozat, Jessica Mann szerint Weinstein nemi szerve deformált, szinte hiányzik, teste heges. A fotók Mann szavahihetőségét igazolták.



Fotó: Jeenah Moon / Getty Images Hungary

Jessica Mann - amint azt portálunk megírta, lásd a kapcsolódó anyagot - korábban azt nyilatkozta, Weinstein hármas szexpartikra kényszerítette, levizelte, és azzal bombázta, hogy „Szereted a nagy zsidó farkamat?” A producer siralmas higiéniáját leírva – „bocsánat, de szarszagú volt” – a nő kijelentette: „Nincsenek heréi. Amikor először megláttam, tele voltam szánalommal iránta.” A nő azt is állította tanúvallomásában, hogy Weinsteinnek nincsenek heréi, és úgy néz ki, mintha vaginája lenne. „Amikor először láttam teljesen meztelenül, azt gondoltam, hogy nyomorék és interszex. Van egy nagyon nagy sebhelye, amelyről nem tudtam, hogy talán egy égés áldozata-e…” Az interjúban többször előkerülnek a gyerekek is. Az ügyvédnő szerint Weinstein három nagykorú lánya (18, 22 és 25 évesek) minden kapcsolatot megszakított apjával, de van még egy kilencéves lánya és egy hatéves fia, akik a jelenlegi helyzetben komoly érzelmi károkat szenvedhetnek, és "fontos lenne, ha apjuk nem emberi roncsként beszélhetne velük a fejlett világ egyik legdurvább büntetés-végrehajtási intézményében, beszélőn". Igaz, elvált a feleségétől, és a gyerekek nála vannak, de a szomszéd házban laknak, és mindennap találkoztak eddig.

A Miramax stúdió alapítóját több mint 80 nő vádolta meg azzal, hogy szexuálisan zaklatta őket, ugyan többükkel 2019 decemberében megegyezett, de ezzel csak a polgári peres eljárás szűnt meg, a büntetőpert nem sikerült kivédeni. A rengeteg vád ellenére büntetőjogi eljárás csak néhány áldozat miatt indult. A New York-i perben Weinsteint egy rendbeli nemi erőszak (2013-as eset, egy akkor még karrierje elején álló színésznő, Jessica Mann vádja) és egy rendbeli orális szexre való kényszerítés (ennek Mimi Haleyi 2006-ban esett áldozatául) mellett három további vádpontot emeltek ellene. Ez az esküdteknek is nagy fejtörést okozott, a vitájuk négy napja leginkább azzal telt el, hogy értelmezni próbálták, egészen pontosan mivel is vádolják az egykori filmmogult.