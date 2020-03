Extra, Antimagyarizmus :: 2020. március 5. 11:04 ::

A cigány szétverné a fejét, a zsidó a technikában bízik: egy Neokohn-olvasó mesterlövészt küldene Toroczkaira

Pont ma írtunk arról, hogy a zsidók elsősorban a jog eszközével próbálják megbüntetni, szóláshoz való szabadságában korlátozni a magyart a saját hazájában. Úgy tűnik azonban, vannak rámenősebb és türelmetlenebb kiválasztottak is - hiszen nem csak a jogászkodásnak van náluk hagyománya, hanem a gyilkolászásnak és a terrorizmusnak is, említése miatt éppen a legújabb antimagyar hadjáratot kiváltó Kohn Bélától Rákosi-Rosenfelden át egészen Izrael múltbeli és jelenlegi politikájáig -, akik fejlövéssel állítanák le a nekik nem tetsző igazságok kimondását.



Izraeli mesterlövész munkában - erre vágyik a zsidó lap olvasója (fotó: nationalinterest.org)

Az alábbi hozzászólás a Neokohn című zsidó portál Gyűlöletre uszítás miatt a TEV feljelenti Toroczkait című cikke alatt született két nappal ezelőtt, a szerkesztők pedig nem tartották fontosnak eltávolítani. (Ráadásul arra sem hivatkozhatnak, hogy több száz vagy ezer hozzászólás van, mint nálunk, ezért nem vették észre, hiszen mindössze 15 beírás érkezett.)

Mutatjuk a mesterlövészért kiáltó hozzászóló másik beírását is, melyben arról hazudozik, hogy azok a zsidók nem is voltak zsidók, mert például nem hittek Istenben. Érdekes, más esetekben ez nem kritérium... Származás esetében pedig különösen nem, a zsidók márpedig fajilag, származási alapon tartják egymást nyilván. De nyilván az a legkényelmesebb, hogy akivel büszkélkedni lehet, az zsidó, még akkor is, ha csak a szomszédja volt az, akiről pedig messziről bűzlik a származása, az nem zsidó, ha nekünk kellemetlen...

Frissítés: a hazug zsidót hamarabb utolérik...



Vessük össze:

Számosan ki voltak keresztelkedve, ennélfogva a zsidósághoz nyilvánvalóan közük nem volt, de ettől függetlenül se, még Istenben sem hittek.

Másik hozzászólása ugyanott:

Milch nem volt zsidó, miután az apja volt zsidó, zsidó pedig az, aki zsidó anyától születik, vagy betér.

Igen, néha még ők is elkövetik azt a hibát, hogy igazat szólnak, ha azzal látják bizonyíthatónak valamelyik állításukat...