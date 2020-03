Extra :: 2020. március 7. 09:55 ::

Tóth Gy. László: Charles Gati, az orákulum

Azt írja Charles Gati, magyar származású amerikai (pontosabban: Budapesten született zsidó - Kuruc.info szerk.) a Népszavában, hogy David B. Cornstein hamarosan elhagyja Magyarországot. Visszatér az Egyesült Államokba, mert pénzt akar gyűjteni az egyszerre kiszámíthatatlan és beszámíthatatlan Donald Trump elnöknek. Cornstein nagykövetként tölti az időt Budapesten, de a szíve mélyén az izraeli nagykövetségre pályázik. Ráadásul Amerikában ez csak pénzkérdés.

Gati felkészületlennek tartja Cornsteint, aki szerinte nem ért el semmit Budapesten. Nem akadályozta meg a CEU kirúgását, ráadásul Orbán amerikai fegyvereket sem vásárolt! A Johns Hopkins Egyetem liberális-demokrata köreiben egy rendes demokrata amerikai fegyvereket vásárol, mert csak azokkal lehet megvédeni a liberális demokráciát. Ez az Obama- és Clinton-klán üzenete, amit a republikánusok is osztanak.



A "magyar származású" Charles Gati

Megbocsáthatatlan bűne a magyar kormányfőnek, hogy „az ukrán oktatási reformot nem veszi figyelembe, továbbra is akadályozza a NATO–Ukrajna-tárgyalásokat”. Gatit ezek szerint nem érdekli a kárpátaljai magyarok sorsa: felejtsék el az anyanyelvüket, és vegyék tudomásul, hogy az atlantista-liberális világ beteges oroszellenessége mindennél fontosabb.

Nem értik, hogy miért akarják ezek az Ukrajnában élő szerencsétlen, provinciális magyarok, ruszinok, oroszok stb. megőrizni anyanyelvüket és kultúrájukat, amikor beszélhetnek ukránul is, és élvezhetik majd a hollywoodi infantilis és szivárványszínű amerikai tömegkultúra ukrán változatának minden áldását. Van-e ennél nagyobb boldogság és szabadság?

Gati szerint Washingtonban néhány tisztviselő már látja, hogy „Orbán orosz fogságban van”. Éles eszű, jó szemű emberek ezek a tisztségviselők, de ha igazuk van, akkor Magyarország területén miért állomásoznak és gyakorlatoznak amerikai katonai egységek?

Lehet, hogy Orbánt akarják kiszabadítani? Érdekes, hogy éppen Gatit kell emlékeztetni: a két ország katonai együttműködését szabályozó védelmi együttműködési megállapodás értelmében a szövetséges fél a magyar Országgyűlés jóváhagyása nélkül, önállóan dönthet csapatai mozgásairól, sőt az amerikai katonákra magyarországi jelenlétük idején az amerikai jog vonatkozik. De Gati szemében mindez nyilvánvalóan nem más, mint az Orbánra gyakorolt orosz befolyás növekedése.

A krónikás szerint Szijjártó Péter külügyminisztert legutóbbi washingtoni látogatásán már nem fogadta amerikai kollégája, Mike Pompeo, aki szerint Trumpot „Isten küldte ajándékba a zsidóknak és Izraelnek”.

Ennek ellenére George Conway „mélyen” konzervatív befolyásos ügyvéd szerint Trump „nem hagyományos republikánus, hanem egy tudatlan, beképzelt, narcisztikus, rasszista fráter”. Talán még nem késő, hogy mindenki a fejébe vésse: az Egyesült Államokat felkészült, széles látókörű és nagy tudású politikusok irányítják, legyenek azok demokraták vagy republikánusok. Az a lényeg, hogy mindannyian igazi amerikaiak!

(Az írás a Magyar Nemzetben jelent meg.)

Frissítés: A cenzúrázatlan írás az alábbiakban olvasható

Egy kedves olvasónk hívta fel rá a figyelmünket, hogy Tóth Gy. László írását a kormánylap enyhén körülmetélve közölte, néhány apróbb részletet - pl. a szereplők származását - "kifelejtettek" belőle. Alább olvasható a politológus blogján megjelent, eredeti írás.

