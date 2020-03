Extra :: 2020. március 15. 22:12 ::

Rasszista vagy, ha nem étkezel kínaiban - Heti progresszió (XIX.rész)

A közélet és közbeszéd középpontjában – teljesen érthető okokból – a koronavírus kérdésköre áll. Jelen publicisztika keretei között egyedül annyit szeretnék megjegyezni, hogy az álhírek és rémhírek terjesztése, a vakvilágba való ordítva köhögés (sajnos többször láttam ilyet saját szememmel) egészen biztosan nem a hatékony védelem eszközei, de erről talán máskor, egy másik írásban. Ellenben az e heti 3-as listát is ebben a témakörben állítottam össze, lássuk hát őket sorban.

3. Gondolta volna, hogy a koronavírusnak is vannak érzései? Legalábbis minden jel szerint így gondolkodnak azok az USA-beli demokrata politikusok, akik szerint nem lehet a koronavírust például "kínai koronavírusnak" nevezni, mert az rasszista . Ilyetén szerintük nem lehet "idegen vírusnak" sem nevezni az új koronavírust, mert az is "kirekesztésre ad okot". Továbbá a méltán hírhedt Alexandria Ocasio-Cortez szerint az is rasszizmusnak minősül, hogy az emberek elkerülik a kínai éttermeket a járvány idején (én mondjuk amúgy is ezt teszem). Baráti körökben – még jóval a járvány előtt – ugyan poénkodtunk azzal, hogy a liberálisoknak, demokratáknak még egy vírus "élete" is fontosabb a fehér emberénél, de azt nem gondoltam volna, hogy ebből egyszer valóság lesz. Erről most nem is írnék többet, mert csak a "nyomdafestéket" nem tűrő kifejezések vannak hátra. Amúgy érdekes, hogy Ocasio kisasszonynak a denevér- meg tobzoskazabálással nincs problémája.



Micsoda? Elkerülöd a kínai éttermeket, te büdös rasszista? (A képen Alexandria Ocasio-Cortez) (Forrás: themainwire.com)

2. A kínai éttermek elkerülésének problematikáján túl egy másik "súlyos" téma is napvilágot látott : nagy formalomra számítanak ugyanis a járvány idején a "melegrandi-alkalmazások". Ennek a hiánypótló hírnek az oka meglehetősen profán. Nyilván ők is igyekeznek minimumra redukálni a személyes találkozókat, érthető okokból. Beszédes azonban, hogy számos ilyen "társkereső" alkalmazás döntéshozói figyelmeztető kisokosokat küldtek ki a felhasználók számára a fertőzéssel kapcsolatban. Feltételezhetően történik mindez azért, mert a homoszexuálisok körében nagyobb lehet az AIDS-betegek száma, ami kihat az érintett immunrendszerére is, megkönnyítve ezzel a koronavírus útját.

1. Bárki bármit mondhat, a "heti show-t" messze Donáth Anna vitte el legújabb szánalmas kijelentésével . Ennek ellenére sem haragszom rá, mert vad és gyűlölettel teli kapálózásán megláttam benne valamit, amit a politikában azért ritkán tapasztal meg az ember: az utolsó névelőig minden szava teljesen őszinte volt. Nem kertelt, nem beszélt mellé, nem polkorrekteskedett. Őt tényleg bosszantja, hogy irániak voltak az első fertőzöttek, mert sokkal jobban örült volna annak, ha magyarok lettek volna azok. Hogy miért gyűlöl minket ennyire, azt számomra még mindig rejtély övezi, de hogy tényleg így gondolja, az egészen biztos.



Ez az elégedett félmosoly vajon akkor lenne tartós, ha az első beteg magyar lett volna? (Forrás: hirtv.hu)

Így most "sajnos" Ocasio-Cortezhez hasonlóan el kell viselnie a tényt, hogy a fehér ember nem hülye. Ez a "gonosz, rasszista" koronavírus iráni diákokat szemelt ki magának első ízben, és Uram bocsá' a helyi őslakosoknak nem tetszett a Magyarországon ellátott iráni betegek székdobáló akciója sem. Továbbá rávilágított egy fontos tényre, amely a Donáth-félék legnagyobb rémálma: a kontrollálatlan összevissza utazgatásnak, a "kinyíló világnak", a határok elmosódásának bizony bőven vannak hátrányai is, például egy világjárvány esetén. Itt természetesen nem arról van szó, hogy az ember normális időben ne örülne annak, hogy többórás sorban állás nélkül átruccanhat Ausztriába, de a kontinensek közötti átjárhatóság tekintetében a globális világ megbukott. S, hogy mit üzenek viszonválaszban Donáthéknak? Lantos kolléga már korábban leírta: vonuljanak nyugodtan az egész Momóval önkéntes karanténba, jó pár évre Brüsszelbe, vagy akár távolabb is. Esetleg még kiegészíteném annyival, hogy Anna viheti Magidot is , ha még tart a szerelem. Remélem nem bánja, hogy a másik partvonalról mi is őszinték vagyunk.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info