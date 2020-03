Extra, Holokamu :: 2020. március 17. 12:02 ::

A koronavírus alatt is tovább dübörög a cenzúra - az Amazon betiltotta a Mein Kampf árusítását

Tudom, hogy lassan minden hír a koronavírusról szól, és ez a kialakult helyzetre való tekintettel (ha már csak a gazdasági okait is figyelembe vesszük) végül is érthető (a felesleges, túltolt hiszti ellenben nem), de azért ne feledkezzünk meg arról, hogy, ha takaréklángon is, de a világ azért ennek ellenére "halad tovább". Példának okáért a politikai korrektséget sajnos még a járvány idejére sem sikerült karanténba tenni, erre utal legalábbis a következő hír.



Talán harap is a könyv? Nagyon veszélyes lehet! (forrás: amazon.com)

Az Amazon ugyanis betiltotta Adolf Hitler Mein Kampf című politikai művének forgalmazását, minden most futó árusítást is töröltek a rendszerből. Ezzel igencsak megcsappanhat a "Mein Kampf-kereskedelem", ugyanis az Amazon az egyik legnagyobb internetes áruház, ahol vásárolni és rendelni lehet. "Holokauszt-oktató szervezetek" (igen, jól olvassa) és különböző zsidó szervezetek a Guardian nevű lap szerint már a '90-es évek végétől lobbiztak az Amazonnál, hogy tiltsák be a Mein Kampf különböző kiadásainak forgalmazását, ám a cég ekkor a szólásszabadságra és a szöveg ismeretének fontosságára hivatkozva állta a sarat. Úgy látszik, 20 év alatt ők is elfáradtak, és ezúttal engedtek a nyomásnak: lelkes Mein Kampf-törlésbe kezdtek. A tisztogatás vonatkozik az olcsóbb e-book (elektronikus könyv) formátumokra is, valamint törölték Hitler Amazonon található "írói oldalát", ahol a legfrissebb Mein Kampf-kiadásokról való híreket gyűjthette be az ember.

A Guardian egyébként megjegyzi azt is (amit persze a 444 "véletlenül" kihagyott a beszámolójából ), hogy, mivel a különböző árukat értékelni is lehet, így a Mein Kampfot is, s bizony sok-sok embertől kapott 5 csillagot a mű, vagyis a legjobb értékelést. Bizonyára valahogy így nézhet ki egy "holokauszt-oktató szervezet" rémálma.

Persze nem csak Hitler Mein Kampfja esett áldozatul a tisztogatásnak. Az auschwitzi múzeum és további zsidó szervezetek már korábban felszólították (!) Jeff Bezos Amazon-tulajdonost, hogy vegye ki a kínálatból az "antiszemita műveket", így például a nürnbergi per során újságírásért halálra ítélt Julius Streicher A mérges gomba című gyerekkönyvét. A "brit" illetőségű Holocaust Educational Trust azon rinyált ugyanis, hogy az említett könyv többek között a "munkásosztály árulójaként" jeleníti meg a zsidókat (micsoda skandalum, hát ez "aljas hazugság", gondoljunk csak a Tanácsköztársaság "kiváló" 133 napjára), így nincs helye az Amazon kínálatában.

Újabb ékes példa, hogy különböző szervezetek hogyan ütik bele az orrukat (!) olyan dolgokba, amelyekhez semmi közük. Így például abba, hogy egy magáncég mit árusít vagy nem árusít a vásárlóknak. Az ehhez hasonló intézkedések, a Facebook-cenzúrával egyetemben viszont lehetőséget nyújtanak egy "alternatív világ" kiépítésére, ahol ezek a könyvek nyugodt szívvel árusíthatóak és fogyaszthatóak, az internetes közösségi térben pedig olyan gondolatokat oszthatunk meg, amilyeneket a szívünk diktál. Hosszútávon érdemes lenne élni ezzel a kiépülési lehetőséggel, addig is itt megvásárolhatjuk a teljes, magyar kiadást Hitler művéből.

További fontos adalék, hogy a különböző "magyarázatokkal" (értsd: hatásvadász kommentárokkal, féligazságokkal, balliberális propagandával) ellátott, kiherélt Mein Kampfok természetesen benne maradhatnak a kínálatban. Az említett szervezetek egyáltalán "nem bánják", ha ezeket az okoskodó, fröcsögő kommentárokat jegyzik meg az emberek a valódi információk helyett. (Egyébként ki a fene akar úgy könyvet olvasni – legyen az bármilyen téma – hogy 10 oldalból 8 a szerkesztő kéretlen kommenthalmazáról szól?) A szájbarágás ősi trükkjének nyílván örülnek a "holokauszt-szervezetek", ugyanis így az ember véletlenül sem kezd el önállóan gondolkodni a XX. századról. "Majd mi megmondjuk, hogy mit gondolj!" – áll filozófiájuk homlokterében.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info