Dalol nekünk a habfiú - Heti progresszió (XXVI. rész)

Mielőtt belevágnánk az újabb heti adagba, szeretném megköszönni minden kedves olvasónknak a rekordmennyiségű levelet. Mindegyikre igyekszem válaszolni, még akkor is, ha ez hosszabb időt vesz igénybe. Az üzeneteket, a rovatba illő hírek küldését továbbra is szeretettel várom a szokásos címre (hetiprogresszio@protonmail.com), és még egyszer, nagyon örülök neki, hogy ilyen aktív a közösség. Lássuk hát az e heti termést!

3. A listába ezúttal ismét beválogattam egy személyes „élményemet”, olykor rendkívül tanulságosak ezek is. Van egy Számok – a baloldali álhírek ellenszere nevű ultrafideszes propagandaoldal , amely gyakorta olyan válogatott ferdítéseket és hazugságokat terjeszt, hogy még a sztálinisták is elpirulnának tőle. Ellenvéleményt olyan szinten nem lehet megfogalmazni, hogy amikor a múltkoriban az oldal védelmébe vette a bankokat (igen, egy papíron „jobboldali” oldal), miközben a Mi Hazánkat hazugsággal vádolta, rekordsebességgel törölték az éjjel fél egykor (!) közzétett hozzászólásomat (jó tudni, hogy a „derék elvtársak” 24 órában tolják a Fidesz szekerét). A reakciómat nem csak törléssel, hanem letiltással is honorálták, így a jövőben egyetlen egy megosztásukhoz sem tudok majd hozzászólni (több ismerősöm is szintén így járt). Ugyan az oldal még így is sokkal nagyobb arányban osztja a balliberális ellenzéket, ami persze nem zavar, üssék csak egymást, de az eset kiválóan megvilágítja, hogy egy vérbeli propagandistának teljesen mindegy, hogy miért, mikor és kibe kell beleállnia, csak dübörögjön a gépezet. Valószínűleg egyébként minden létező „ellenséges” hozzászólást likvidálnak, ugyanis egyedül a végtelenül leegyszerűsített, „egybites” támogató üzenetek maradnak életben a bejegyzések tanúsága szerint. Innen küldöm üdvözletemet a szerkesztőknek és kívánom, hogy Cukorhegy tiltógépezete őket se kerülje el!

2. Gondolták volna? Toroczkai Lászlóhoz hasonlóan Szél Bernadett is felemelte szavát az ellen, hogy az EU (melyhez „szabadságharcot” vívó kormányunk is örömmel asszisztál) 2023-tól egy újabb lépéssel, az önvédelmi célú gumilövedékes fegyverek betiltásával készül vágóhídra küldeni az amúgy is kivéreztetett morállal vegetáló polgárait. Nem, dehogy. Csak vicceltem. Mármint Széllel kapcsolatban, a tiltás sajnos valós. Neki a „transzemberek” jogai fontosabbak, így a szerinte „hírhedt” 33-as paragrafus eltörléséért tartott szónoklatot . A paragrafussal egy korábbi Heti progresszió során már foglalkoztam, amely megtiltaná a „transzneműek” elismerését és a nemváltást (a teljes törvénytervezet egy sor teljesen más dolgot is tárgyal). „Aki embertelen, mindenkivel embertelen.” Ezzel a mondattal nálam Szél Bernadett megnyerte a hónap legdemagógabb megnyilvánulásáért járó díjat, még egy vérbeli hollywoodi filmnek is össze kellene szednie magát, hogy megelőzze őt.

1. Lassan egy éve már, hogy hírt adtunk a néger kis hableányról (a Disneyről azóta kb. hetente lehet újabb cikkeket írni), s emlékszem, többen poénkodtak arról, hogy egy habfiú is hamarosan megjelenik majd mellé, szintén rajzolt formában. Nem is kellett hozzá sok idő, meg is jelent, szerencsére még csak egy dal erejéig, de félek, ez nem sokáig marad így.

A videó alatti hozzászólások igazi „csemegéket rejtenek”, mint például a „we need more LMBTQ characters” (több LMBTQ-karakterre van szükségünk) és társai. Akinek van hozzá türelme, kiváló képet kaphat belőle a nyugati társadalom mentális állapotáról.

Ez volt mára a Heti progresszió, kívánok minden kedves olvasónknak sikeres hetet, vasárnap ismét jelentkezem.

