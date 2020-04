Újabb eseménydús héten vagyunk túl, a Heti progresszió így ismét beleássa magát a közéleti pöcegödörbe, szokásos toplistánkat pedig megtöltjük a legprogresszívebb darabokkal. Annyit elárulok minden kedves olvasónknak, hogy egy mozzanat erejéig még húsvétra is visszatekintünk. Okkal fogjuk tenni.

3. Újabb transznemű "párnak" született gyereke, amit az internet poklának egyik legsötétebb bugyra, a humenonline természetesen azon nyomban piedesztálra is emelt . A "recept" a szokásos, a furcsa "pár" Jake nevű tagja még a "nemkorrekciós" (gyűlöletes szó) műtéte előtt fagyasztatta le a petesejtjeit, ezt pedig beleültették egy béranyába. A boldog "család" persze el is dicsekedett Twitteren , mondjuk megvallom őszintén, hogy időbe telt összeollóznom, hogy most ki kicsoda a képen, illetve mi volt "előző" életében. Jake "párja", Hannah – miként azt a cikkből megtudhatjuk – a legmagasabb rangú transznemű személy volt a brit hadseregben, mielőtt leszerelt, hogy "párjával" könnyebben "családot" alapíthassanak. Nekem mindezek után csak egy kérdés ragadt meg a fejemben. Akkor ő egy fizikai szintfelmérőn férfinak vagy nőnek számított? A liberális médiumok persze direkt tolják az emberek arcába ezt a "progresszív családmodellt". "Ha sokat látod, normalitássá válik". Gondolják ők. Én azt mondom: rontsuk el a balliberálisok örömét!

2. Ha már transzneműségnél tartunk – kapcsolódva az előző ponthoz – a hazai posvány másik fellegvára, a 444.hu is gőzerővel dolgozik az "áldozatkreáláson". A transznemű joghallgató, "Berencsi Eszter" ugyanis idén áprilisban nem adhatott vért, annak ellenére, hogy tavaly júliusban még engedték neki. A helyszínen az orvostól elvileg "nem kapott kielégítő magyarázatot". A történetet persze a 444-el együtt felhasználták egy jó kis liberális propagandára, így például Eszter "aggodalmát fejezte ki" a 33-as paragrafussal kapcsolatban. Ez a Semjén Zsolt által nemrégiben benyújtott törvénytervezetre utal, amely többek között megtiltaná a transzneműek elismerését és ellehetetlenítené a nemváltást (legalább néha valami hasznosat is csinál Semjén úr, aztán persze lehet, hogy ezen a téren is meghátrálnak majd, ahogy szokták). A transznemű joghallgató egyébként nem először szerepel a sajtóban "problémáival" (vajon a "problémák" találják meg őt, vagy direkt gerjeszti azokat?). Emlékeznek még a tavalyi hollókős esetre ? Nos, lássunk csodát, ott is "Eszter" állt a középpontban. Egyébként a véradás, vérplazmaadás nem játék. A donornak mindkettő esetében egészségesnek kell lennie, a legkisebb kockázati tényezőket is ki kell iktatni a betegek érdekében. Ezért felháborító elsősorban, hogy egyeseknek fontosabb a liberális propaganda, mint a rend és a fegyelem.