Sikszehusika miatt menesztették a paraguayi kóservágás felügyelőjét

A Paraguayban működő, s Izraelbe is szállító kóservágóhíd felügyelője szállodába járt pásztorórára egy keresztény nővel, a vágóhíd egyik alkalmazottjával. De csak addig járt, amíg a találkákról a többi dolgozó nem tett jelentést a legfőbb munkáltatónak, az Izraeli Főrabbiságnak. A főrabbiság alaposan kivizsgálta az ügyet, a jelentést igaznak találta, s a kósersági felügyelőt irgalmatlanul kirúgta – írja a Válláh!Hádásot izraeli hírportál.



Illusztráció: Kobi Gideon/Flash90

Az állami intézménynek számító Izraeli Főrabbiság menesztette a Paraguayban működő kóservágóhíd és húskészítményeket előállító üzem kósersági felügyelőjét. A lépésre azért került sor, mert az utóbbi hetekben a dél-amerikai országból több jelentés is érkezett Jeruzsálembe arról, hogy a kóservágást felügyelő ortodox tekintély „nem megfelelő kapcsolatot” tart fenn. A „nem megfelelő kapcsolat” pedig azt jelenti, hogy a fontos iparág paraguayi felügyelője a kóservágóhídon alkalmazott egyik sikszével, azaz nem zsidó nővel járt pásztorórákra.



Az Izraeli Főrabbiság Fellebbviteli Rabbisági Bírósága

Más szóval, az Izraeli Főrabbiság - amely a vétkest Paraguayba kiküldte - nem azért rúgta ki a kóservágóhíd felügyelőjét, mert házasságon kívüli szexuális kapcsolatot folytatott, hanem azért, mert a husika siksze volt… A Főrabbiság nem csak egy jelentést vett figyelembe, hanem a vágóhídon alkalmazott több dolgozó is bizonyította, hogy látták, amint a sikszével be-betér egy szállodába, majd úgy két óra múltán együtt távoznak. A jelentéshez fényképeket is csatoltak, amelyeken a vétkes és a siksze több helyszínen is együtt látható. A bizonyítékok ellenére a kósersági felügyelő makacsul tagadta, hogy fajgyalázást követett volna el.

Az elmarasztalt felügyelő a mentségére azt hozta föl, hogy ő csak segíteni akart a nehéz helyzetbe került nem zsidó nőnek, ám ezen kívül más kapcsolat nem volt köztük. Az Izraeli Főrabbiság Fellebbviteli Rabbisági Bírósága azonban nem fogadta el a védekezését, s a vétkest a munkahelyéről elbocsátották.

