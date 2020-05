Extra :: 2020. május 24. 19:50 ::

Fürdőzz tehénürülékben! - Heti progresszió (XXIX. rész)

Újabb hét telt el, így ismételten jelentkezik a Heti progresszió rovatunk a "haladó" nagyvilág még "haladóbb", vagy inkább olykor hihetetlenül megdöbbentő híreivel. Ezúttal egy igazi globális toplistánk van, hiszen India felé is teszünk egy kisebb kitérőt. Lássuk hát!

3. Köztudomású, hogy Indiában a tehenet szent állatként tisztelik, ennek a tiszteletnek pedig olykor-olykor számos, európai (és kultúrember) szemszögéből nézve érthetetlen megnyilvánulása van. Ennél már csak az eredményez furcsább végkifejletet, ha a történethez hozzáadjuk a Covid-19 megjelenését (mondjuk, vicces történetekhez tehenek sem kellenek feltétlenül.



Tehéntrágyában lubickoló indiaiak (kép: trendings.net)

Egy szó, mint száz, nem valószínű, hogy a tehéntrágyában való fürdőzés jó ellenszer a Covid-19 ellen, de én már semmin sem lepődök meg, miután maga az indiai politikai elit tanácsolta azt a lakosságnak, hogy igyanak tehénvizeletet, mert az megvéd a vírustól. A fiúk jó alaposan megmártóztak a kakikban, remélem mindenki befejezte a vacsorát, mielőtt erre a cikkre kattintott. Na ugorjunk!

2. Persze még ne olyan távol, csupán a szintén indiai Aligarh nevű városba. A település lakossága meghaladja az egymillió főt, így értelemszerűen nagyobb az esélye annak is, hogy a koronavírus könnyen elterjed a lakosság körében. Ez aligha zavarta azt a 150 embert, akik egy nemrég elhullott, beteg tehén temetésére siettek , természetesen maszk és a másfél méteres távolság betartása nélkül.



Indul a gyászmenet! Sajnos maszk nélkül (forrás: timesofindia.com)

A menet részvevőivel szemben rendőrségi eljárás indul, persze ez a lehetséges vírusterjedés szempontjából már aligha lényeges. Az állat egy bolt közelében pusztult el, a temetést pedig a tulajdonos rendezte, aki "nem érti, miért cselekedett rosszul", hiszen "miként állíthatta volna meg azokat, akik saját felelősségre részt vettek a temetésen". Kicsit olyan érzése van az embernek, mintha az illető Karácsony Gergelytől tanulta volna meg a hárítás művészetét (esetleg fordítva).

1. Végül pedig kettő, kedves olvasóink által beküldött üzenetet szeretnék a toplistába tenni.

Az első a svájci székhelyű IMD Business Schoolról szól. A világméretű hálózattal rendelkező IMD rendszeresen küld egy online adatlapot, ahol az érintettek mindenkori üzleti tevékenységére, valamint a hazai üzleti viszonyokra kíváncsiak, ezt az ívet akár több ezer ember is megkaphatja csak Magyarországon. Kedves olvasónk is kapott egyet a levélből, azonban idén először az adatlapon, a nem kiválasztásánál feltüntettek egy "egyéb" opciót is.



A svájci székhelyű IMD adatlapja

Ezt ugyan még nem volt kötelező kitölteni, de az egyre erősödő genderlobbinak köszönhetően valószínűleg hónapokon belül jön a hír, hogy most viszont már igen. Azért tartottam fontosnak ennek a történetnek a megosztását, hogy lássuk: az LMBTQ-lobbi nem csak azoknál a nyilvánvalóan nagyobb publicitást kapó híreknél van jelen, amelyekről portálunk is rendszeresen beszámol, hanem szépen lassan, de magabiztosan és alattomosan beférkőzik a mindennapjainkba is.

A második egy szemfüles észrevétel, amelyet valószínűleg a haladó sajtó is kiszúrt volna, ha NSDAP-feliratú termékről lenne szó. Így azonban csak kevesek szemét szúrja, de a miénket azonban nagyon. Kedves olvasónk is ezek közé a kevesek közé tartozik, úgyhogy meg is örökítette a "kiváló terméket", ezúton is "köszönjük" a glami.hu -nak, hogy ilyen egyedi ruhadarabok közül is válogathatnak az ínyenc divatdiktátorok.



Olvasónk képe a "gyönyörű" ruhadarabról

Kedves olvasónknak pedig – immáron irónia nélkül – köszönjük a beküldött képet és az ügyes észrevételt is!

Egy hét múlva ismételten újabb toplista, a leveleket pedig a szokásos e-mail-címre, a hetiprogresszio@protonmail.com címre várom.

Ábrahám Barnabás - Kuruc.info