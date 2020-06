Extra :: 2020. június 12. 10:10 ::

Stuttgart városa is szivárványszínt vall - a Zöldek a kezdeményezők

Németországban is lassan lecseng a koronavírus-járvány, ám az ottani ferde hajlamúak és a külföldről odacsődülő hasonszőrűek remélik, hogy Stuttgart városában végül is az idén is megtarthatják a szokásos nyári köcsögparádét. A stuttgarti Városi Tanács Zöldek frakciója a napokban elő is állt azzal a szerény követeléssel, hogy más németországi, illetve egyes európai városok „példamutató” szokását átvéve fessék föl szivárványszínre a baden-württembergi főváros forgalmasabb gyalogos átkelőinek sávjait. Ezzel kívánják emlékeztetni a járókelőket a tolerancia és a sokszínűség elfogadására, illetve a béke szeretetére - írja a Stuttgarter Nachrichten.



Az észak-rajna-vesztfáliai Bielefeld város utcáit már tavaly felfestették (fotó: Thomas F. Starke)

Stuttgartban a Városi Tanács Zöldek frakciója követeli, hogy más németországi városokhoz hasonlóan mostantól Baden-Württemberg szövetségi tartomány fővárosában is fessék át a forgalmasabb gyalogosátkelők sávjait a szivárvány színeire. A stuttgarti Zöldek azzal indokolják a követelésüket, hogy a szivárványszínnel emlékeztetnék a város lakosságát a tolerancia elfogadására és a béke szeretetére, valamint a legkülönfélébb életformák tiszteletben tartására. Arra is hivatkoznak, hogy egyes németországi városokon kívül vannak már ilyen sokszínű zebrák, például a hollandiai Utrechtben és Izland fővárosában, Reykjavikban is (Izland korábbi miniszterelnöke, Jóhanna Sigurðardóttir is leszbika – H. J.).



A hollandiai Utrecht városában zöld lámpára várnak a járókelők (fotó: Tayla Kohler)

Stuttgartban az idén június 25-26-án kerül sor a különféle a ferde hajlamúak, azaz transzneműek, homoszexuálisok, leszbikusok, biszexek és még ki tudja miféle deviánsok színes forgatagára. Ezt a gyomorforgató sokadalmat Németországban, Ausztriában és Svájc egyes kantonjaiban Christopher Street Day-nek nevezik (Mert Johann Wolfgang von Goethe nyelvének szókincse túl szegény ahhoz, hogy németül mondják… – H. J.). A Zöldek a gyalogos átkelők sávjainak átfestésén kívül azt is követelik, hogy a nevezetes deviánstalálkozó napjaiban Stuttgart közterein minél több helyre tűzzék ki a szivárványszín lobogót.



"Transzneműek" is vonultak tavaly Stuttgartban - ők is angolul nagyon büszkék a ferde hajlamukra

Ahogyan mi az eszetlen, nemzetellenes „német” szövetségi és tartományi politikusokat ismerjük, a Zöldek követelését a stuttgarti városvezetés ellenvetés nélkül teljesíti és teljes mellszélességgel támogatja majd a június végén esedékes köcsögparádé idejére.