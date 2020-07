Extra, Külföld :: 2020. július 20. 14:12 ::

A pedofilkasztráló nagymama

Az elmúlt hetekben több alkalommal is foglalkoztunk pedofil bűnözőkkel, gondoljunk Kaleta Gáborra vagy a tápiósági ferdehajlamú beteg állatra, s természetesen újra csak az a kérdés fogalmazódik meg bennünk, vajon miért nem kapnak méltó büntetést bestiális bűncselekményeikért.

A Mi Hazánk több alkalommal szót emelt azért, hogy ezeket a pedofil bűnözőket kémiailag kasztrálni lehessen, és ez egy minimális és jogos elvárás a társadalom részéről is, ebben biztos vagyok. Mint ahogy abban is, ha 10-ből 9 embert megkérdeznénk az utcán, miféle büntetést tartanának jogosnak a bűnök bűnének elkövetői ellen, akkor a felfüggesztett mint fogalom, nem úgy lenne értelmezhető, mint Kaleta esetében, aki ezáltal megúszta a letöltendőt, hanem pár méterrel a föld felett.

Mindenesetre ezúttal fókuszáljunk a kémiai kasztrációra, nézzünk egy példát, milyen az, mikor a gyakorlatban is működik, merthogy van ilyen. Igaz, nem az Európai Unión belül, hanem Kazahsztánban.

Zoya Manaenkónak nincs éppenséggel hétköznapi foglalkozása: a Kelet-Kazahsztánban található Öszkemen egyik börtönében dolgozik nővérként. Pontosabban az a feladata, hogy a börtönbe bekerülő pedofilokat kasztrálja - írja a Daily Star.

A 68 esztendős nagymama így foglalja össze a munkájával kapcsolatos gondolatait:

Úgy gondolom, hogy ez a helyes megoldás. Ezeket az embereket meg kell állítani valahogy. Borzasztó bűnt követnek el a gyerekek ellen. És ez így van rendjén, hogy a törvény megengedi nekünk ezt.

Erre a társadalom számára igen hasznos tevékenységre az ad lehetőséget, hogy Kazahsztánban az elmúlt időszakban szigorították meg a szexuális bűnözőkkel szembeni törvényeket. Tehát akik gyerekek ellen követnek el ilyesmit, azokat kémiai kasztrációnak vetik alá. Azokon végzik el a műveletet, akiknél a pszichiátriai diagnózis is igazolja az elkövető mentális betegségét. A gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy kapnak egy injekciót, amitől lecsökken a szexuális készségük. Az anyag, amivel a kasztrációt elvégzik, a daganatos betegek kezelésében is használatos szteroid antiandrogénből áll, 12 naponta meg kell ismételni az oltást, hogy hosszantartó hatást fejtsen ki. Manaenko helyesen felhívta a figyelmet rá, a nyugati országok tanulhatnának tőlük, a kasztráció elrettentő ereje ugyanis távol tarthatja az elkövetőket a gyerekektől.

A nagymama az első pedofil kasztrálására is emlékszik, egy 35 éves bűnözőről volt szó, akit egy elhagyatott helyen találtak meg egy nyolcéves kislánnyal félmeztelenül, miután elrabolta a gyermeket.

Mindenesetre a neoliberális agybaj korszakában, mely a nyugati világot – sajnos még mindig – uralja, üdítő látni ilyen példákat is, most már csak azon kell dolgoznunk, hogy a mi civilizációnkban, kultúrkörünkben is oda kerüljön a kérdés és megoldás, ahová való.

Lantos János – Kuruc.info