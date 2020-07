És hogy mindezt mivel indokolták? Nem mással, mint azzal, hogy a felhasználók megszegték a gyűlöletkeltésre alkalmas fotókról szóló szabályozást.

A problémás képeken például egy fehér Dávid-csillag látható graffitis stílusban, másutt az a sárga csillag, amelyet a náci időszakban kellett a zsidóknak viselniük, a harmadikon egy modern kék csillag van.

Stephen Silverman, az CAA kivizsgálásainak vezetője elmondta: „annyiszor halljuk a közösségi média platformoktól, hogy nincs eszközük arra, hogy megállítsák a gyűlöletbeszéd terjedését. Most a Twitter nyilvánvalóvá tette, hogy ugyan erre nincs kapacitása, de arra viszont igen, hogy áldozattá vált kisebbségek szimbólumait feketítse be a megszámlálhatatlan rasszista kommentelő kizárása helyett.”

Silverman felhívta a Twitter figyelmét, hogy haladéktalanul vissza kell állítania a felhasználók fiókjaihoz a hozzáférést, elnézést kell kérnie, és végre valóban az antiszemitizmus megfékezésében kellene jelentős lépéseket tennie.

Nem ez az első eset, hogy kritika éri a Twittert antiszemita gesztusaiért. A múlt héten a platformot azzal vádolták, hogy zsidóellenes gyűlöletkeltést vált ki azzal, hogy hagyja terjedni a #JewishPrivilege hashtaget, amelyhez mindenféle sértő megjegyzést fűztek még hozzá a Twitterezők. Például azt, hogy a zsidók privilégiuma a rabszolgakereskedelem, hogy rabszolgaszállító hajóik vannak és gyapotföldeket birtokolnak, miközben a fehéreket vádolják meg mindezzel a média segítségével, amit persze teljesen az irányításuk alatt tartanak.

Silverman szerint ez is bizonyítja, hogy a Twitter nem tesz semmit az antiszemitizmus ellen, miközben az identitásukra büszke zsidókat megbünteti.

We want to clarify some questions about hateful imagery on Twitter. We categorically do not consider the Star of David as a hateful symbol or hateful image. We have for some time seen the 'yellow star' or ‘yellow badge’ symbol being used by those seeking to target Jewish people.