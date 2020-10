Ismét eltelt egy hét, köszöntöm minden kedves olvasónkat október első vasárnapján. Ezúttal sem maradtunk progresszív hírek nélkül, nézzük is meg a szerencsés kiválasztottakat, akik helyet kaptak az aktuális összeállításban.

3. Haladó világhoz haladó művészet is társul, melyet tömören és nyersen csak „elfajzott művészetként” (Entartete Kunst) érdemes emlegetnünk. A kifejezés egyébként majdnem 100 éves, ez is jól illusztrálja, hogy a problémáink nem új keletűek. Ezúttal Európa tönkretételében oroszlánrészt vállaló Angela Merkelt ábrázolták nem éppen hozzáillő szerepben. Az eritreai „festő” ugyanis Teréz anyaként festette le a Hitler munkásságához képest körömpiszkot nem érő kancellárt. Az ősnémet nevű Mulugeta Tekle így akart köszönetet mondani „Bundesmuttinak”, hogy befogadták a szebb napokat látott „Német”országba.

Ahogy a festményen látható (amely mondanivalóját leszámítva, minőségben is hagy némi kívánnivalót maga után), Merkel egy fekete újszülöttet tart a karjaiban, arcáról pedig csak úgy süt a boldogság és az elégedettség. Mondjuk ebben az egyben nem hazudik a festő. A politikus valószínűleg tényleg ennyire elégedett, hogy részt vehet Európa lezüllesztésében, a fekete gyerek pedig szintén találó – elvégre jobban értékeli az idegent, mint a saját fajtáját.

2. Tavaly júniusban számoltam be a „gendersemlegességet” hirdető Air Italy légitársaságról és akinek álmatlan éjszakái voltak, mert nem követték tömegesen a példájukat, az most megnyugodhat. Az LMBTQ-lobbi ugyanis Japánt is megérintette, a JAL nevű légitársaságuk felhagy a „ladies and gentlemen” megszólítással, nehogy kizárják és megsértsék azokat, akik „nem tartoznak ezekbe a kategóriákba”. Az újítás október 1-től érvényes, tehát ha valaki szeretné kipróbálni, felszabadítóbb érzés-e így utazni, az már nyugodtan letesztelheti a progresszív járatokat, persze, ha kellően tájékozódott előtte egy másik „kedves” barátunk, a koronavírus jelenlegi helyzetéről és a követhetetlen szabályozásokról.