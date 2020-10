Már-már mondhatjuk, hogy vasárnapi rutinként jelentkezik rovatunk, a Heti progresszió. Nem is szaporítom tovább a szót, nézzük, ezúttal mit rejteget a „töretlen és hibátlan fejlődés”.

3. Rossz dolog, ha az embernek megakad a karrierje. Ennek orvoslására számos módszer létezik, így egyáltalán nem meglepő, hogy az Angliában milliókért focizgató négerek is megalkották a saját ötletüket. Szegények nem keresnek eleget, ráadásul még „mellőzve” is vannak, miután kiöregedtek a labdakergetésből, ezért megalakították a Futball Fekete Koalícióját (FBC). Úgy gondolják, hogy a sportban kevés a fekete menedzser, továbbá nem tetszik nekik, hogy az országban csak egy fekete bíró van (épp elég), illetve a főbb testületekben nincs egyetlen egy néger döntéshozó sem.

Logikus tehát, hogy kemény munka helyett inkább a BLM adta előnyökhöz nyúlnak és négerkvóta alapon követelnek maguknak helyet. Végül is, ezzel legalább bevallják, hogy saját erőből soha az életben nem jutnának az élvonalba, de még egy nyamvadt játékvezetői székbe sem.

„Olyan emberek hozzák a döntéseket, akik nem tudják, milyen dolog feketének lenni, vagy éppen semmilyen változást nem akarnak elérni” - nyivákolta a néger szervezet.

Ezenfelül több „rasszista megjegyzést” is el kell szenvednie néger játékosoknak. Jonathan Lekót például annak nevezte a Leeds kapusa, Kiko Casilla, ami valójában: nigger. Ez még a tavalyi szezonban volt, a hálóőr pedig 8 meccses eltiltást kapott, ám az FBC sérelmezi, hogy ezt nem emelték fel 10-re.

A Quuens Park Rangers FC műszaki igazgatója, Les Ferdinand szerint a „rasszizmus problémáját nem fogja megoldani a térdepelés, önmagában ez nem fog változást hozni”.

Ahogy az várható volt, többen úgy gondolkodnak már, hogy a megalázkodás és letérdelés sem elég. Így sodródunk szépen lassan nyílt faji háborúba.

Mindkettő véglény „elismert drag queen”, akik a közösségi médiában (Instagram) pestisként terjeszkednek (ezt persze nem tiltják), egyikük pedig hol máshol is szerepelne, mint a Netflix novemberben érkező szennyében, a Queen is bornban (Királynő születik). Ez egyfajta „drag reality show”, ahol a mindennapjait követhetjük végig az aberrált egyedeknek.

Egyébként – csak a miheztartás végett – mind a kettő nőimitátor Gucci-ruhákba van felöltözve, a reklám az reklám. Ismét egy „csodás” példa, miként érnek össze az egyes globális cégek mocskos polipkarjai.

1. S ha már óriáscégek, akkor itt az Oreo, akik segítségével új értelmet nyert a „jár a keksz” kifejezés! A Magyarországon is népszerű édesség is beleállt a buzikampányba, ezért elkezdtek szivárványszínű kekszeket gyártani, egyelőre csak limitált kiadásban. A „különlegességet” a „Proud Parent” („Büszke szülők”) kampány aktív tagjai kapják (a témából sejthető, hogy mire „büszkék”). Ezt a kampányt az Oreo a PFLAG nevű szervezettel indította közösen. A furcsa rövidítés a Parent, Families and Friends of Lesbians and Gays nevet takarja (magyarul: leszbikusok és buzik szülei, családjai, barátai).