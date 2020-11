Extra :: 2020. november 6. 17:27 ::

Tábori rejtjelezés a nyugati fronton és a T-43, 1944-45

A hadviselő felek a tábori üzenetek titkosítására más titkosítási eljárásokat alkalmaztak, mint a magas szintű üzenetek esetében. Ez az eltérő követelmények szempontjából érthető. Az alábbi cikkben látszik, hogy a németek ezen a téren fölényben voltak, amely tény ennek ellenére kevés figyelmet kap a történészek részéről.

A SLIDEX

A háború utolsó egy évében a britek és az amerikaiak által alkalmazott egyik manuális titkosítási eljárás a SLIDEX volt. Ezzel tábori üzeneteket titkosítottak, és a német rádiófelderítés '43 végétől kezdve fogta, mivel a brit csapatok akkor már elkezdték gyakorolni a használatát, amit a németek a Csatorna túloldalán fogtak. A normandiai partrászállástól kezdve pedig már a fronton is használták.

A németek számára a SLIDEX-szel titkosított üzenetek lehallgatása a partraszállás előtt lehetőséget jelentett arra, hogy megtanulják feltörni a rendszert, ami sikerült is nekik. A britek hátrányára a SLIDEX viszonylag könnyen feltörhető volt. A rendelkezésre álló adatok alapján az esetek 65 százalékában az üzeneteket 1-3 óra alatt feltörték. Ezért a német haderő nagy erőforrásokat áldozott ennek a forgalomnak a lehallgatására.

A SLIDEX több ok miatt is feltörhető volt, az egyik az alkalmazás módja volt. A SLIDEX-szel titkosított üzenetekre jellemző volt, hogy nem titkosították a teljes üzenetet, hanem csak az érzékeny részeket. Ezért az üzenetek szövegének jelentős része rejtjelfejtés nélkül is olvasható volt, ami könnyebbé tette a németek munkáját.

A britek mellett később az amerikaiak és a kanadaiak is átvették a SLIDEX-et, ami növelte a németek számára az információforrást.



SLIDEX kártya

A német Rasterschlüssel 44

A SLIDEX időszakában a német haderő egyik tábori titkosítási rendszere a Rasterschlüssel 44 volt. Ez a titkosítás a brit Stencilen alapult, de tovább fokozva az eredeti módszer erősségét. A Rasterschlüssel esetén, annak ellenére, hogy manuális rendszer volt, olyan nagy volt a kombinációk száma, hogy belátható időn belül megfejthetetlen volt.

A brit hírszerzőknek minimum két hétbe tellett megfejteni a német üzeneteket, míg a csatatéren egy 3 napos üzenet már elavult. Ezért ez a rendszer a fronton lévő német híradást biztonságosabbá tette, különösen a SLIDEX-hez viszonyítva. Egy idő után a britek fel is adták a próbálkozást.

A Siemens T-43

A világháború folyamán a németek kifejlesztettek egy tényleges megfejthetetlen rejtjelező gépet, a T-43-at, amit 1944-ben kezdtek el használni.

A T-43 az u. n. véletlen átkulcsolás nevű titkosítási eljárást alkalmazta. Erről az eljárásról a második világháború után bizonyították be matematikusok, hogy feltörhetetlen. A véletlen átkulcsolás a történelem folyamán addigra már többször is felbukkant a tudományban.

Az eljárás egyik legelső alkalmazója a német külügy volt, ami a húszas évektől kezdve alkalmazta. A T-43 elsősorban azért különleges, mert az egyik első olyan gépnek számít, ami automatizálta az eljárást, mivel azt korábban manuálisan valósították meg.



T-43 rejtjelező gép

A véletlen átkulcsolásnak van hátránya is: korlátozott az elküldhető üzenetek száma. Pontosabban fogalmazva, hogyha a biztonságosnál több üzenetet küldenek el, akkor az újabb üzenetek feltörhetővé válnak, bár akkor sem lehet az összeset megfejteni.

