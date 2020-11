Extra :: 2020. november 15. 22:31 ::

Érzékenyítés videójátékokban - Heti progresszió (LIV. rész)

Heti rovatunk ismét jelentkezik a legfrissebb haladó hírekkel, ezúttal a videójátékok világának aggasztó jeleire fókuszáltam legfőképpen. A beküldésre alkalmas híreket továbbra is a hetiprogresszio@protonmail.com címre várjuk. Vágjunk is bele!

3. Egy kis kötelező holokauszt. A MAZSÖK (Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány) áldásos tevékenységének hála, a holokauszt-túlélők mostantól nagyobb eséllyel élik túl a koronavírust is. Az önkéntesek a 4800 érintett részére már megkezdték a csomagok szétosztását, amelyben 10 orvosi maszk, 2 pár gumikesztyű és 1darab 250 milliliteres kézfertőtlenítő lapul . Nem vitték különösebben túlzásba, de végül is jobb a semminél. Azonban fasiszta kirekesztésnek gondolom, hogy a csomagokhoz kizárólag a „túlélők" jutnak, a lakosság többi részét pedig „kihagyják a buliból".

2. A játékos körökben híres/hírhedt Ubisoft Entertainment játékfejlesztő és kiadó cég nemrég jelentette meg a Watchdogs: Legion névre hallgató videójátékát, ahol dióhéjban a nem túl távoli Londonban kell lázadóként megtörnünk egy katonai rezsim diktatúráját. A koncepció érdekes, hiszen több jelenlegi problémát boncolgat a játék (pl. terrorizmus), azonban még egy ekkora cég sem kerülhette el a veszedelmes (ön)cenzúrát. A játékbeli karakterek közül az egyiket egy Helen Lewis nevű újságírónő játszotta, sőt, mivel bekerült a programba két olyan podcast, amelyeknek az újságírónő által alakított Helen a házigazdája, így lényegében önmagát játssza a videójátékban.



Új közellenséget naponta találnak a liberálisok, ezúttal a képen látható Helen Lewis volt a soros (forrás: en.wikipedia.org)

Azonban a Ubisoft megtudta, hogy Helen – mármint az „igazi” – korábban „problémásnak ítélt megjegyzéseket tett transznemű emberekre” az egyik írásában. A liberálisok persze akkor és most is felháborodtak, így a cég szó nélkül eltávolította a játékból az említett podcasteket és elismerte, hogy a „kollaboráció (!) offenzívának tekinthető”, és „mélységesen bánja az okozott sérelmeket”. Megígérték továbbá azt is, hogy legközelebb utánanéznek a szereplők hátterének (magyarul, ha „kirekesztő” vagy, lassan munkád sem lesz).

Ez a kollaborációs, offenzívás süketelés egyébként még nekem is új volt, úgyhogy részemről új szintre fejlesztette a felesleges önostorozást és hajbókolást.

1. Még mindig a Ubisoft, s ha nem tették volna a fentebb említett megnyilvánulást, még sajnálnám is egy kicsit őket, amiért ennyire célkeresztben vannak. A napokban megjelent még egy játékuk, amely az Assassin's Creed sorozat legújabb darabja is egyben. Ahogy az a Valhalla alcíméből sejthető, a videójáték a vikingek világába kalauzol el minket, amely az én érdeklődésemet is felkeltette. Persze a liberálisok ezúttal sem bírták ki, hogy ne kössenek bele valamibe (pedig a játék így is igencsak "szabadszellemű" lett). Ezúttal a fogyatékkal élő videójátékosokat segítő oldal, a Can I Play That? szerkesztője bírálta a Ubisoftot az egyik karakter leírása miatt. Az ominózus szereplőt gyerekkorában égési sérülések érték az arcán, így a következő jellemrajzot kapta a készítőktől: "Retteg attól, hogy valaki meglássa az eltorzult arcát, a benne felgyulemlett haragot erőszakkal vezeti le".



Az égési sérülésekkel rendelkező viking nem úgy néz ki, mint akinek extra motivációra lenne szüksége egy kis gyilkoláshoz, de hát fő az érzékenyítés, ugyebár! (forrás: pcguru.hu)

A szerkesztőnő szerint "elfogadhatatlan, hogy így beszéljenek arcbéli különbségekről", amely véleménye nyilván onnan is eredeztethető, hogy az egyik, szintén égési sebekkel rendelkező barátnője épp vele volt, amikor az ominózus résszel találkoztak. Barátnője elvileg évekig szégyenkezett emiatt, ám most mégis a szerkesztőnő érezte magát "kellemetlenül", hogy a barátnőjének ezzel kellett szembesülnie. A történet itt véget is ér, a Ubisoft ismét elszégyellte magát ("elnézést kérünk amiatt, hogy szándékunkon kívül diszkriminatívak voltunk a fogyatékkal élőkkel szemben"), és ígéretet tettek, hogy hamarosan átírják a "sértő" részt.

Bizony, pontosan ezt nevezzük hangulatgyilkolásnak. Ugyanis tegyük fel, hogy az amúgy egyáltalán nem sértő rész mégis "szomorúvá teszi" ezeket a kis nyugati mimózákat. De könyörgöm, ez egy, a viking világban játszódó játék, ahol az ember abszolút kinézi egy viking harcosból, hogy az égési sebek miatt érzett frusztrációját gyilkolással, erőszakkal vezeti le. Mégis mit kellene tennie, horgolni? Hovatovább, senki ne mondja, hogy bárki is büszke lenne arra, ha hasonló sebek borítanák az arcát. Természetesen senkit nem kell ezért elítélni vagy sértegetni, de miért lenne valaki büszke arra, ami egész egyszerűen: nem szép? Az ember természetes hiúságának köszönhetően akarva-akaratlanul előbújik a szégyenérzet, ami ugyan legyőzhető, de egészen biztosan nem a beteges LMBTQ-érzékenyítéssel. Ráadásul, ha nekem égési sebek lennének az arcomon, egyáltalán nem szeretném, hogy egy lapon említsenek mindenféle beteg, aberrált transzvesztitával, drag queennel meg még a fene tudja, milyen pokolbéli lényekkel.

Mivel a videójátékok világa egyáltalán nem semleges számomra, így a szokásosnál jobban sikerült kimérgelődni magamat, dühítő ugyanis látni, hogy a legutolsó olyan helyre is bemerészkednek ezek a beteg LMBTQ-lobbisták, ahol még az ember szabadon érezhette magát. Ennek ellenére nem öncélú szándékkal hozok egyre több példát ebből a környezetből. Mivel a videójátékok egyre népszerűbbek, így potenciálisan nő a befolyásolható emberek aránya is. Nos, ez az egyetlen indok arra, hogy "progresszívék" kiszemelték maguknak ezt a területet is. Jó lesz rá odafigyelni hosszútávon.

Ennyi fért bele a Heti progresszióba, jövő héten ismét hozom a legfrissebb híreket.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info