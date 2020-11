Extra :: 2020. november 29. 22:21 ::

Hamilton, a lovag - Heti progresszió (LVI. rész)

A Heti progresszió aktuális részében betekintést kaphatunk, hogyan tették lóvá a szélsőségesen liberális kanadai miniszterelnököt, de – lassan állandó vendégként – Hamilton is ismét szerepet kap a rovatban. Kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves olvasónknak!

3. Justin Trudeau annyira elfogadó és toleráns, hogy még egy orosz humoristák által megformált ál-Greta Thunberggel is szívesen elcseverészik „rasszizmusról”, „katonák nélküli világbékéről” és miegymás hasonló dologról, amiről a liberálisok egymás között cseverészni szoktak. A humoristák már több közéleti szereplőt is megvicceltek, Trudeaunak azonban tíz perc kellett ahhoz, hogy rájöjjön a turpisságra, amikor az ál-Greta már másodszorra említi meg a kanadaiakat parodizáló South Park-karakterek nevét.



Hát... ezt rendesen megette a liberális miniszterelnök (forrás: Vovan222prank- YouTube)

Ez a mondat részemről mindent visz, nem mellesleg jól kiparodizálja a világnézetet is, amely alapján Trudeau az országát vezeti:

„De lépjetek ki a NATO-ból, dobjatok el minden fegyvert, szedjetek virágokat és mosolyogjatok a természetre!”

Persze a dolog legalább annyira tragikus is, mint vicces, hiszen részben pont a liberálisok miatt kerülünk egyre távolabb a békétől és a biztonságtól. Aki szeretné, az alább meghallgathatja a beugratást.

2. Noha egyáltalán nem tartozik a nagybetűs Nyugathoz, azért Oroszországban is találkozhatunk bőségesen abszurd dolgokkal. Amolyan oroszosan, nem éppen pozitív értelemben. Bár eléggé nehéz azt a három 14 éves fiatalt sajnálni, akiket hónapok óta fogva tartanak , az eset mégis kiválóan jellemzi az orosz jogi és „igazságszolgáltatási” viszonyokat, amit a magyar emberek is többször megtapasztalhattak viharos történelmünk során. A három tinédzser eredetileg egy anarchista egyetemista szabadon bocsájtásáért szórt röplapokat a szibériai Kanszk városában, amiből jutott egy a helyi titkosszolgálat, az FSZB épületére is.



Fiatal anarchista terroristák, vagy Putyin gépezetének áldozatai? (kép: Baza - Telegram)

A fiúk aztán kitalálták, hogy a híres Minecraft ( nem Mein Kampf ) nevű számítógépes játékban megépítik az említett épület mását és felrobbantják azt, mármint a játékon belül. Persze a vád nem csak ennyiből áll, a hatóságok állítják, hogy a való életben is robbantani akartak a fiúk, gyártottak házilag robbanószereket, gyakorlatoztak és „tiltott könyveket olvastak”, jelentsen ez bármit is. Hogy ez igaz-e, vagy sem, elég nehéz eldönteni, hiszen az orosz igazságszolgáltatásban és az anarchistákban sem lehet túl nagy bizodalmunk, viszont ha bebizonyosodik a bűnösség, a fiúk akár 10 évet is kaphatnak. Putyin centralizált hatalma egyébként nem csak a szélsőjobboldalt irtja ki, hanem lecsap a baloldali ellenzékre is, amint azt a mellékelt ábra is mutatja.

1. A képmutató , a saját kutyáját halálra éheztető BLM-támogató , adócsaló Hamiltont a The Sun újság szerint hamarosan lovaggá üthetik . Több híres személyiség már régóta kampányolt ezért a „halaszthatatlan” tettért, s úgy néz ki, hogy az utolsó, adóügyi akadály is elhárult a nemesi cím megszerzésével kapcsolatban. Hát, erre igazán nehéz szavakat találnom – még nekem is. Mit is mondhatnék? Ha évszázadokkal később valahogyan jellemezni kéne a jelenkorunkat, mondhatnánk-e kifejezőbbet annál, minthogy egy olyan korban éltünk, ahol egy képmutató BLM-néger is büszkén viselhette a Sir előnevet?



Lewis Hamilton, a jövő brit lovagja (kép: The Sun)

Olvasóinknak köszönöm, hogy ismét velem tartottak, ez volt mára a Heti progresszió. Egy hét múlva ismét találkozunk, addig pedig ne szégyelljenek hírjavaslatokat küldeni a hetiprogresszio@protonmail.com címre.

