Bayer: Szájer egy morális lény, egy erényes ember - mert legalább nem Thaiföldre járó pedofil, mint egy korábbi fideszes harcostárs

Bizony, ott tart ma a Fidesz, hogy ilyen "hülye volt, de lehetett volna sokkal rosszabb is" érveléssel mentegetik "Jóskát", akire igazából csak azért haragszanak, mert most ment el 25 fős buzi gangbang partira, amikor a nagy harcot vívjuk a liberálisok ellen (Szájer-félékkel az oldalunkon, ugyebár). Egy kis betekintés abba, milyen erkölcsi állapotok uralkodhatnak a Fideszben, mely fokmérőhöz Bayer Zsoltnál keresve sem lehetne jobbat találni...

"Ennyire nem lehet hülye valaki. Most, amikor vétózunk Brüsszelben, amikor élet-halál harcot vívunk az egész Soros-hálózattal, az EU-val - ilyenkor ezt megcsinálni, ez egy olyan fokú felelőtlenség és ostobaság, amit én egész egyszerűen nem bírok elhelyezni a fejemben" - háborgott az ex-népszabadságos műsorvezető, s már itt érezni lehetett, hogy csak az időzítéssel volt baja, majd jöttek is az enyhítő körülmények.

Merthogy nem menti fel... de azért

küzdött a démonával szegény, csak ez most valahogy nem sikerült (meg az elmúlt harminc évben sem igazán, tehetjük hozzá),

biztosan soha nem drogozott, csak berakták neki az Sz. J. monogramos táskájába (ezt a fordulatot Boros Imrének köszönhetjük),

titkosszolgálati akció is volt ez stb.

És el is jutottunk a következtetéshez: a többiekhez képest ő egy erényes ember:

Igenis egy morális lény:

Boros szerint pedig egyenesen úriember, mert bezzeg a ballibek és a Jobbik "náci" múltja - mondta ezt egy holokausztos könyvvel a háta mögött...

Pedig jobb lett volna megmaradni Bogár László ítéleténél:

Csődöt mondtunk, Zsoca. Ennek a kockázatát harminc éve tudta mindenki.

De nem álltak meg ennyinél, előkerült az egyik legkeményebb "érvelés" is: a Thaiföldre kisfiúzni járó fideszes harcostárs ügye, amiről ugyancsak mélyen hallgatott a Fidesz, bűnpártolást is elkövetve, az erkölcsi vonatkozásokról nem is beszélve. Nesze neked, keresztény-konzervatív családpártiság.

Ráadásul egy további érdekesség is lehet a történetben. Miután Bayer elmeséli az esetet, így folytatja:

Ugyanakkor, és most jön a mondandómnak talán a nehezebbik része, hogy... ööö... (kis szünet, majd kiböki): Szájer József nem ilyen.

Az valóban a jobbik eset, ha nem ilyen, de akkor miért volt ez a mondandója nehezebbik része, s miért volt ilyen nehéz kinyögni? Talán hamarosan ez is kiderül. Mint ahogy az is, ki volt az, aki nem Szájer Jóska volt.