Lengyelországban csalás miatt körözött szélhámos Szájer lebuktatója, aki összevissza nyilatkozik - Izrael is képbe kerül

A Szájer József bukását okozó brüsszeli szexparti szervezője a napokban számos sajtóorgánumnak adott interjút, láthatóan nem zavarja a médiaszereplés. A szervező állítja: Belgiumban doktori diplomát szerzett, és péntek estig nem is ismerte a magyar EP-képviselőt. A nemzetközi sajtóban fellelhető nyilatkozataiban azonban sok az ellentmondás önmagáról, a buliról és Szájerről. Mit tudunk és mit nem már a neve tekintetében is ellentmondásos férfiról? Az Index gyűjtötte össze az eddig ismert információkat.

Tudjuk, hogy a szervező David Manzheley néven azonosította magát, állítása szerint 29 éves, Belgiumban közgazdászdoktori hallgató. Tudjuk azt is, hogy a lengyel sajtóban megjelent hogy a szervező David Manzheley néven azonosította magát, állítása szerint 29 éves, Belgiumban közgazdászdoktori hallgató. Tudjuk azt is, hogy a lengyel sajtóban megjelent információk szerint a lengyelországi wadowicei rendőrség két éve körözi csalásért az 1984-es születésű, tehát 36 éves Dawid Manzheley nevű személyt. A körözvényen szereplő kép pedig meglehetősen hasonlít a szervezőre.

A lengyel Onet hírportál forrásai szerint David és Dawid egy ugyanazon személy, aki Izraelben jogi diplomát szerzett ügyvédnek adta ki magát Lengyelországban. Állítólag a középiskolát sem végezte el. A körözvény szerint lengyel állampolgár.

Nem tudjuk, hogy mikor költözött Brüsszelbe, és ott miből keresi kenyerét, állítása szerint az utóbbi tíz évben csak kétszer fordult meg Lengyelországban.

Tudjuk, hogy azt nyilatkozta: két éve, tehát a körözés kiadása óta szervez orgiákat a belga fővárosban, szavai szerint nem pénzért, hanem szórakozásból.

Tudjuk, hogy Manzheley azt mondja: rendszeresen szervez homokos szexbulikat, amelyekre külföldi diplomaták és közszereplők is járnak. Azt is állítja: a leggyakoribb vendégek lengyel és magyar politikusok. Előbbiek a Jog és Igazságosság (PIS) lengyel kormánypárt tagjai, utóbbiak fideszes európai parlamenti képviselők és a hazai politikában tevékenykedők.

Nem tudjuk, hogy Manzheley milyen szerepet tölt be a brüsszeli buzeránsok életében. A lengyel és magyar politikusokkal kapcsolatban azt mondja: hazájukban úgy tesznek, mintha egyetértenének vezetőikkel, ezért inkább külföldön „játszanak”. Ha otthon derülne ki szexuális orientációjuk, úgy véget érne a karrierjük.

Sejthető, hogy ha állításai megfelelnek a valóságnak, kiterjedt ismeretségi körrel bír.

Tudjuk, Manzheley több ízben is azt nyilatkozta, a szóban forgó „különleges”, „daddy orgy" (apucis orgia) tematikájú eseményre olyan embereket hívott meg, akik már átestek a koronavíruson.

Nem tudjuk, hogy a tematika pontosan mit jelent, de a névből ítélve idősebb férfiak részvételére is számítottak. Tudjuk, hogy Szájer mellett a buliban egy észt és egy további – állítólag francia – diplomata is jelen volt. Tíz ember igazolt vissza, és mindenki hozott magával még egy embert, így nőtt a társaság cirka 25 főre. Közlése szerint a partin való részvételhez mindenkinek nyilatkozatot kellett tennie, hogy nem koronavírusos és nem HIV-pozitív, vagy legalábbis kezelés alatt áll. Azt mondja, bízik a barátaiban.

Nem tudjuk, hogy ezeket a nyilatkozatokat szóban vagy írásban tették. Nem tudjuk, hogy a nyilatkozatokhoz megadtak-e valamilyen elérhetőséget, személyes információt. Nem tudjuk, mi alapján bízik meg a meghívottakban. Tudjuk viszont, hogy a házigazda szabálya szerint mobiltelefont senki sem vihet magával ilyen bulikra.

Nem tudjuk, hogy a szervező ismerte-e már korábbról Szájert. Egyik nyilatkozatában azt állítja: az eseményig nem ismerte Szájert, és nem is tudta, hogy EP-képviselő van a vendégek között. Aztán arról beszélt, hogy nem is emlékszik Szájerre. Egy másik nyilatkozatában már azt mondja, hogy csak annyit tudott Szájerről, hogy politikus, de azt nem, hogy milyen nemzetiségű. Egy megint másik megszólalásában viszont már frissült az emlékezete, és azt állította, hogy az egyik barátja által meghívott „szakállas férfi” bemutatkozott neki az esemény elején, aki sokat ugyan nem árult el magáról, de tudatta, hogy régóta él Brüsszelben és már ő is rendezett szexpartikat az otthonában. Mi több, a házigazda azt is állítja: egy decemberi szexpartira meg is hívta Szájer.

Tudjuk, hogy Brüsszel nem egy óriási város, és ha Manzheley – szavai szerint – rendszeresen szervez akár 100 főig terjedő orgiákat, elég sok emberrel érintkezésbe kerülhet.

Tudjuk, hogy Manzheley eleinte arról beszélt, hogy a rendőrség rárontott a buli résztvevőire, kopogás nélkül betörték az ajtót. Kamerák voltak náluk, mindenkitől igazolványokat követeltek, miközben vulgáris kifejezéseket használtak a melegekre. Tehát egyfajta rajtaütés történt a házigazda szerint. Máshol már arról szólt, hogy „az egyik idióta” vendég nyitva felejtette a bejárati ajtót, amelyen csak besétáltak a rendőrök. Nem tudjuk, hogy mi volt a rendőrség megjelenésének az oka. A belga ügyészség azt közölte, hogy a hangos zene miatt hívták ki a rendfenntartókat. Manzheley szerint a bulijain nincs zene, és egy rivális szervező hívta rá a rendőrséget. Azt is tudjuk, hogy az épülethez a legközelebbi rendőrkapitányság kevesebb mint száz méterre található.

Tudjuk, hogy a belga ügyészség tájékoztatása szerint drogot találtak a volt magyar EP-képviselőnél. Manzheley azt mondja, az általa szervezett bulik kábítószermentesek, de nem tehet az ellen, ha valaki hoz magával. Hozzáteszi, hogy Brüsszelben nem ügy drogot venni, a legközelebbi dílerek már a ház mellett megtalálhatóak. Nem tudjuk, a Szájernél talált drog hogyan került hozzá, de a házigazda szerint szúrópróbaszerűen igazoltatták és kutatták át az embereket. A belga ügyészség azt közölte, hogy Szájer az ereszcsatornán ereszkedett le, ami közben felsértette a kezét. Egy járókelő felhívta a mutatványra a rendőrség figyelmét, akik az utcán igazoltatták. Hogy meztelen volt-e közben, nem tudjuk.

Mivel nem voltak nála iratok, hazakísérték, ahol diplomata-útlevéllel azonosította magát – tudatta az ügyészség. Manzheley viszont eleinte arról beszélt, hogy ő a rendőrökkel és más vendégekkel volt elfoglalva, és csak annyit látott, hogy nyitva van az egyik ablak. A 444-nek még látszólag alátámasztotta Szájer ereszcsatornás menekülését, később viszont már azt nyilatkozta: mivel a második emeleten lakik, a volt fideszes politikus visszamászott a lakásba, a rendőrök pedig onnan vitték el.

Nem tudjuk, hogy David Manzheley kicsoda, de gyanítható, hogy Lengyelországban csalás miatt körözik. Tudjuk viszont, hogy nem utasítja vissza a médiaszereplést, nyilatkozatai pedig sok esetben ellentmondók.