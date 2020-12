Anyaország, Publicisztika :: 2020. december 3. 12:53 ::

Érdekes: az ugyancsak vétózó lengyel kormánypárt több képviselőjét is vendégének mondja a brüsszeli kisköcsög

"Ezeken a szexorgiákon vannak ukrán, francia, német, holland, luxemburgi, svájci és spanyol politikusok. A leggyakoribb vendégek azonban a lengyelek és a magyarok" - mondta a nemrég robbanó brüsszeli orgiaügy kapcsán David Manzheley az Onet nevű lengyel lapnak.

Szerkesztőségi kommentár:

A történet egyre meredekebb fordulatokat vesz, s egyre gyanúsabbak e "véletlenek" a magyar-lengyel vétó fényében, főleg a jelenlegi nyilatkozat után.

Ami, ha igaz, akkor nem a tükörre kell haragudni, hanem azokra a magukat keresztény-jobboldalinak hazudó politikusokra, akik titokban efféle perverziókban élik ki beteg lelküket, megtévesztve nemzetüket és választóikat.

De csak akkor, ha, mint említettük: igaz mindez. Igazságtartalmát pedig aligha lehet ellenőrizni, hacsak elő nem áll felvételekkel is a "főszervező" - ebben az esetben továbbra is a fenti soraink érvényesek.

Ha viszont sem bizonyítékok, sem beismerések nem lesznek (cáfolni pedig nyilván nem fog senki előállni, hogy aztán kabátlopási ügybe keveredjen), akkor egyre több körülmény utal arra, hogy politikai-titkosszolgálati támadás esete forog fenn Magyar- és Lengyelország ellen.

Amit biztosan tudunk a belga ügyészségtől, és beismerésünk is van róla, az az, hogy Szájer jelen volt a gangbang-partin. Nem Soros cipelte oda őt, hanem az undorító hajlamai.

Ha valóban jártak oda más magyarok és Morawieczki-párti lengyelek, pontosabban ha ez valamiféle igazolást nyer, az régen rossz, a kormánypártok, a vétó, és végső soron a két ország ügyének is.

Ha viszont a lebukott Szájerre alapozva hazudja a talán megvásárolt és feltűnően nyilvánosság-kereső kisköcsög a történet többi - nagy valószínűséggel örökre homályban maradó, de a két kormánypártot mindenképpen nehezen lemosható gyanúba keverő - részét (gyengítve ezzel a hátországot), akkor tulajdonképpen "Jóska" (és az ő ágaskodó metélt farka) az, aki az alapot szolgáltatta ehhez a pusztító történethez.

Mellette pedig maga Orbán Viktor, aki évtizedek óta tudott Jóska kis titkairól, de, mint oly sok más befolyásos fideszes esetében, az ilyen ügyek csak akkor válnak problémává a szemében, ha kiderülnek. Belülről pedig közben szétrohasztják a narancsot...



Tényleg egy ilyen kis nyomorult bulijaira járnak befolyásos európai politikusok, akik komoly luxushelyeket is meg tudnának fizetni maguknak a fajtalankodáshoz?

A lengyel lap írása nyomán írt Telex-cikk folytatása:

Manzheley 29 éves, és több mint két éve szervez legális buzeráns orgiákat Brüsszelben. A szervező szerint a lengyel konzervatív politikai párt, a Jog és Igazságosság tagjai is gyakran látogatják a bulijait.

Számos közszereplő jelenik meg a rendezvényeimen. Mind családos emberek, és kezdetüktől fogva azt kérik, az orgiákon való részvételük maradjon titokban.

Állítása szerint rendszeres vendége a rendezvényeinek négy varsói politikus is, akik a lengyel konzervatív Jog és Igazság (PiS) párttagjai. Az ő nevüket azonban Manzheley nem akarta elárulni. (Most még - a szerk.)

Manzheley szervezte a múlt pénteki szexbulit is, amin az azóta lemondott Szájer József is részt vett a Brüsszelben életben lévő kijárási tilalmat megszegve, majd a rendőrök elől egy ereszcsatornán menekülve. Szájer József kedd délután ismerte el közleményben, hogy ott volt az illegális brüsszeli "házibulin", ahogyan ő fogalmazott.

Manzheley szerint nem Szájer volt az egyetlen "jobboldali" politikus Közép-Kelet-Európából, aki hasonló rendezvényeken részt vett, a szervező a lapnak azt is állította, hogy összesen kilenc olyan fideszes politikusról tud, aki jelen volt már a bulijain, több más helyi politikus és külföldi képviselő mellett. A szervező azt is kifejtette, az általa szervezett rendezvények melegeknek szánt bulik, nők maximum nézőként vehetnek részt rajtuk, a "férfi résztvevők viszont mind szexelnek egy vagy több férfival". A pénteki, járványvédekezési tilalmat megszegő buliról azt mondta, "egy idióta elfelejtette bezárni az ajtót, így a rendőrök csak simán besétáltak". Hozzátette, a pénteki bulin

több résztvevő megpróbálta először lehúzni a rendőrök sliccét, mert azt hitték, csak a buli része.

Manzheley megerősítette, hogy Szájer valóban az ablakon át próbált a rendőri intézkedések elől menekülni, illetve azt állította, egy francia és egy kelet-európai diplomata is jelen volt. Azt is mondta, hogy Szájer december 12-re tervezett egy hasonló partit, amire őt is meghívta.

Korábban írtuk: